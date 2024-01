Paul Groot Wordt Alternate King Herod in Jesus Christ Superstar!

Dutch National Opera has announced the Opera Forward Festival lineup. The festival will kick off in March 2024. Learn more about the festival and find out how to attend here!

Wegens groot succes zal de nieuwe musical comedy De Hospita langer te zien zijn. Minder dan een maand na de galapremière van de musical is de tournee, op een paar kaarten na, overal uitverkocht. Daarom kondigt producent MediaLane Theater met trots een verlenging aan. Er zijn extra kaarten in verkoop voor Heerlen, Groningen en Amsterdam. In april spelen Simone Kleinsma, Paul Groot en de cast van De Hospita definitief de laatste voorstelling. Meer informatie over de musical en de kaartverkoop is te vinden op de website: www.hospitademusical.nl

