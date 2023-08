Feature: THEATER AAN DE PARADE PRESENTEERT DE MUSICALSERIE: MEER DAN EEN LEUK AVONDJE UIT!

Na 4 zeer succesvolle films en een aantal grote hits op YouTube en Spotify gaat Slijm nu de theaters in. Al meer dan 800.000 mensen zagen de Grote, De Nog Grotere, de Allergrootste en de Oneindige Slijmfilms in de bioscopen. In de musical nemen oude en nieuwe personages het slijmverhaal over en gaan het publiek live meenemen op een volledig nieuw slijmavontuur. Een middag voor de hele familie vol met de grootste hits uit de films, zoals ‘Slijm is Alles, ‘Zwemmen in Slijm’ en natuurlijk ‘Iedereen is Gek Op Slijm’.

Musical ‘De Tocht’ laat de magie van De Elfstedentocht tot leven komen in het speciaal gebouwde Friso Theater in Leeuwarden met een ijsvloer van 2.000m2. Voor iedereen die ervan droomt om ooit nog een Elfstedentocht mee te maken: ‘It giet oan’! Dokkum heeft in de Elfstedentocht een belangrijke plaats, net als in de voorstelling. In zowel het decor als een cruciale scene is de stad flink vertegenwoordigd.

Wegens groot succes zijn er twee extra concerten van Disney 100 in Concert toegevoegd; op woensdag 27 december om 19:30 uur en donderdag 28 december om 12:00 uur in de Ziggo Dome Amsterdam. De kaartverkoop voor de extra shows is geopend. Afgelopen week werd bekend dat Willemijn Verkaik (originele stem van Elsa uit Frozen), Vajèn van den Bosch (originele stem van Vaiana in de gelijknamige film en Mirabel in Encanto), April Darby (Nederlandse stem van Nala in de live actionfilm The Lion King) en Stanley Burleson (onlangs te zien als de Geest in de musical Aladdin & stem van Facilier in De Prinses en de Kikker) de grootste hits gaan zingen uit het omvangrijke Disney repertoire. Er zullen op een later moment nog meer artiesten bekendgemaakt worden. Voor meer informatie en de kaartverkoop: www.disneyinconcert.nl

From This Author - Chantal Kunst

Chantal is a passionated theatregoer and takes the same passion into her day job: voice casting director, where she casts voice-actors for commercials and other projects. From her home base Amste... (read more about this author)