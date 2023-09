Feature: MUSICAL SIX WEGENS GROOT SUCCES IN 2024 TERUG NAAR NEDERLAND!

De internationale productie van de hitmusical SIX speelt deze drie weken voor uitverkochte zalen in Amsterdam en Rotterdam. Wegens dit grote succes kondigt producent MediaLane Theater, in samenwerking met de Engelse producenten Kenny Wax, Wendy & Andy Barnes en George Stiles, met trots aan dat de musical volgend jaar terugkeert naar Nederland. Ditmaal te zien in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam en Martiniplaza in Groningen.

MediaLane Theater producenten Iris van den Ende & Miel Gouda: “SIX zou eenmalig naar Nederland komen, maar door de overweldigende reactie van de bezoekers komt de show terug! Er was een grote vraag naar meer voorstellingen. We zijn ontzettend blij dat we iedereen die deze spectaculaire show nog niet heeft ervaren, of nogmaals wil meemaken, de kans kunnen geven.”

Internationale sensatie

SIX, gecreëerd door Tony Award winnaars Toby Marlow en Lucy Moss, geeft een frisse kijk op de geschiedenis. De musical gooit de conventies overboord en zet de zes vrouwen van Koning Henry VIII in de spotlight. Zij vertellen hun verhaal door middel van pakkende popmuziek, krachtige choreografie en een sterke cast. Sinds de première in 2017 wordt SIX per jaar door 3,5 miljoen mensen wereldwijd bezocht, heeft de show meer dan 35 internationale prijzen gewonnen en is het album al 500 miljoen keer gestreamd.

Met een reeks van uitverkochte shows dit jaar, heeft SIX ook in Nederland bewezen dat de voorstelling een absolute must-see theaterervaring is voor jong én oud. Niet alleen de show is van internationale allure, ook de reactie van de fans is zoals we het niet vaak zien in Nederland: een sensationele pre-sale, rijen voor de merchandise en meerdere staande ovaties. Nu keert de sensatie, in de originele Engelstalige versie, aankomend jaar terug naar Amsterdam en Groningen. De kaartverkoop voor deze reeks is geopend.

SIX de musical

De ex-vrouwen van Henry VIII pakken de microfoon en vertellen – eindelijk – hun verhaal. In de internationale hitmusical SIX vormen de Queens van het vroegere Engeland een koninklijke meidengroep. Met een soundtrack die Spotify wereldwijd veroverde, bewijzen de zes Queens in een concert van 80 minuten wie van hen het ergste lot trof. Verhalen over liefde, verlies en de meest beruchte ex van het afgelopen millennium komen aan bod in deze Britse musical, geschreven door Tony Award winnaars Toby Marlow en Lucy Moss. Met award winnende muziek, geïnspireerd door popiconen zoals Beyoncé, Adele en Ariana Grande, is SIX hét wereldwijde fenomeen waar theater, popconcert en musical samenkomen.

Koninklijk Theater Carré heeft een grote traditie van internationale musicaltitels. Eerder waren o.a. Priscilla - Queen of the Dessert (2015), Pippin (2016), Sunset Boulevard (2018) en The Book of Mormon (2019/2022) al te zien.

Martiniplaza is als grootste evenementenlocatie expert in live-entertainment in Noord-Nederland. Als onderdeel van de Theateralliantie zijn grote musicals vaker te zien geweest in dit theater, zoals Diana & Zonen en Come From Away.

SIX is 30 oktober t/m 3 november 2024 te zien in Martiniplaza en van 6 t/m 10 november 2024 te zien in Koninklijk Theater Carré. De kaartverkoop is gestart. Meer informatie op: sixdemusical.nl

Photo credits: Media Lane Theater