Feature: MILLENNIUM ENTERTAINMENT KONDIGT ZOEKTOCHT AAN NAAR HOOFDROLSPELERS VOOR MUSICAL! GEBASEERD OP BESTSELLER!

Niels van Doormalen heeft in samenwerking met Francine Oomen, officieel de zoektocht geopend naar de getalenteerde hoofdrolspelers voor de aankomende musical "Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel?".

Voor de hoofdrollen binnen deze productie zoeken Voor de rollen zoeken we ervaren en geschoolde acteurs en zangers (M/V/X) met sterke spelkwaliteiten, van elke etnische achtergrond, die passen in een speelleeftijd van 20-33 jaar. Alleen degenen met relevante opleiding en/of werkervaring worden uitgenodigd om zich aan te melden. De uiterste aanmelddatum is vastgesteld op 1 maart 2024. Na aanmelding ontvangen de geselecteerde kandidaten het volledige audition pack.

Over de voorstelling

Hoofdpersoon Rosa is inmiddels vijfentwintig jaar en zit midden in een quarterlifecrisis, net als haar vrienden. Wat doe je als je geen diploma, geen werk en geen huis hebt, maar wel een enorme studieschuld? Als je je koers, je prik, het contact met jezelf en elkaar kwijt bent? Dan is het tijd voor actie. Rosa gooit het roer om, en hoe!

Over Francine Oomen

Francine Oomen is van huis uit industrieel ontwerper. Ze begon in 1990 met het ontwerpen, schrijven en illustreren van kinderboeken. Haar grote doorbraak kwam met de Hoe overleef ik…-serie, waarmee ze negen keer op rij de prijs van de Kinderjury won, vijf keer de Jonge Jury en vele andere prijzen. In 2015 werd ze benoemd tot Officier inde orde van Oranje Nassau. Er zijn inmiddels van de recent uitgekomen bestseller maar liefst 130.000 exemplaren verkocht.

Over Millennium Entertainment

Millennium Entertainment, geleid door Niels van Doormalen, is een theaterproductiebedrijf. Het bedrijf maakt herkenbare voorstellingen voor een breed publiek. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? is de eerste grote theaterproductie en te zien vanaf september 2025. Francine draagt bij aan de ontwikkeling van de voorstelling. De landelijke première is gepland op zondag 14 september 2025 in het nieuwe Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden voor de audities kan via "In the Picture" of op www.hoeoverleefikdemusical.nl