Feature: KONING WILLEM ALEXANDER OPENT HET NIEUWE THEATER OP VRIJDAG 1 MAART!

Koning Willem Alexander opent op vrijdag 1 maart het nieuwe Theater aan de Parade. Met een speciaal openingsprogramma wordt het startsein gegeven voor een feestelijk openingsweekend voor de hele stad. Het openingsweekend bestaat uit onder andere het officiële openingsprogramma, een theatraal en muzikaal Open Huis en de Opening Night van blaasmuziekfestival Horn of Plenty. De Koning is aanwezig bij het openingsprogramma en onthult een speciaal openingsteken bij de hoofdingang van het theater.

“Dat de Koning het nieuwe theater opent, markeert voor ons extra dit bijzondere moment waarop zoveel inwoners al een flinke tijd wachten. We zien dat het theater inmiddels al goed in de harten van bezoekers wordt gesloten, en dat is mooi om te zien. Ik ben trots op het nieuwe theater en op al die mensen die hier zo hard aan hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. Het nieuwe Theater aan de Parade geeft cultuur nog meer podium in ’s-Hertogenbosch” aldus Wethouder Duurzame verstedelijking, financiën en cultuur Mike van der Geld. Alex Kühne, directeur van Theater aan de Parade vervolgt: “Wij zijn verheugd met de komst van de Koning. Het is heel bijzonder en een ontzettend waardevol gebaar richting iedereen die voor én achter de schermen toewerkt naar de officiële opening en de collega’s van de gemeente ‘s-Hertogenbosch".

Openingsweekend: 4 dagen housewarming

Na 17 jaar debat in de stad, 3 jaar slopen en verbouwen én de testfase wordt het nieuwe Theater aan de Parade in het eerste weekend van maart feestelijk geopend met een 4-daagse housewarming voor de hele stad. Van 1 t/m 4 maart zijn stadsgenoten, buren, vrienden, relaties, artiesten, trouwe bezoekers en nieuwsgierige voorbijgangers van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Onder de noemer ‘Welkom Thuis’’ werkt Theater aan de Parade toe naar het feestelijke openingsweekend. Alex Kühne: “Als podium van de stad staat voorop dat het openingsweekend een feest wordt voor alle inwoners van ’s-Hertogenbosch en daarbuiten. En bij een nieuw huis hoort traditiegetrouw een housewarming. In dit geval een housewarming die wel vier dagen duurt, want de stad heeft er lang genoeg op moeten wachten”.

Officiële opening (vrijdag 1 maart)

Op vrijdagavond 1 maart wordt het nieuwe theater in aanwezigheid van Koning Willem Alexander geopend met een speciaal en feestelijk programma. In een programma van strijkorkest Kamerata Zuid maken onder andere Flemming, Karin Bloemen, Het Zuidelijk Toneel, Loïs van de Ven en Panama Pictures hun opwachting. Naast genodigden is er plek voor 200 Bosschenaren in de zaal die binnenkort kaarten kunnen winnen voor dit bijzondere moment.

Open Huis (zaterdag 2 en zondag 3 maart)

Op zaterdag 2 en zondag 3 maart is het Open Huis. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat is er van alles te doen in het theater. Van de familievoorstelling Pinocchio Effect van Scapino Ballet en Maas theater & dans, de première van JALOEZIE IS EEN BITCH van huisgenoot Kirsten van Teijn en circusvoorstelling EXIT tot de ludieke Bossche Talkshow Stadsgasten van Thijs van de Meeberg en Minou Bosua. De stadscomponist brengt een speciale compositie ten gehore en iedereen die nieuwsgierig is kan het theater komen bekijken. De Kiesdienst is er om twijfelende theaterbezoekers te adviseren en de kleinste bezoekers kleuren een XXL kleurplaat van het theater. Het programma met gratis en betaalde activiteiten, eten en drinken, vult zich de komende weken en is te zien op theateraandeparade.nl/housewarming.

Swingende Opening Night Horn of Plenty (maandag 4 maart)

Op maandag 4 maart onderstreept de swingende opening van hét blaasmuziekfestival van Nederland ‘Horn of Plenty’ dat het nieuwe theater een echte festivallocatie is. Het 7-daagse muziekfestival, georganiseerd samen met trompettist Eric Vloeimans en Willem Twee muziek en beeldende kunst, wordt met een mooi feest speciaal voor theater- en cultuurmakers afgetrapt door Eric Vloeimans & Brass in Blue in de Casinozaal. De Bossche Kornuiten wijden aansluitend de Pleinzaal in. De afterparty is in handen van Fijne Deuntjes ft. Q on Trumpet in het Theatercafé.

Cadeau voor de stad: 1.250 vrijkaarten

Theater aan de Parade geeft ter gelegenheid van haar opening 1.250 vrijkaarten weg voor de officiële opening, de voorstellingen tijdens het openingsweekend, de Opening Night Van Horn of Plenty, Lentekriebels van Philzuid en de speciale openingsproducties die de komende maanden te zien zijn; de cabaretmusical Ver van je Bed (Oatmilk), familievoorstelling De Bellende Engel (Pelgrim maakt) en Van Kathedraal naar Theatertempel – van Bossche Booiem (De Bossche Komeedie).

Meer informatie over de Housewarming, alle feestelijke activiteiten en het winnen van vrijkaarten is te lezen op www.theateraandeparade.nl/housewarming

Foto credits: Jasper Loeffen