Feature: FRANCINE OOMENS HOE OVERLEEF IK ALLES WAT IK NIEMAND VERTEL? KOMT NAAR HET THEATER!

Het vandaag uitgekomen boek van Francine Oomen, Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel?, wordt bewerkt tot een theatervoorstelling. Producent Niels van Doormalen van Millennium Entertainment krijgt van Francine Oomen het vertrouwen om er een vernieuwende en verbindende voorstelling van te maken. Deze staat in het najaar van 2025 op de planken.

‘De personages van de bekende Hoe overleef ik…-reeks komen in het nieuwe boek terug als twintigers,’ vertelt Niels van Doormalen van Millennium. ‘Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? is bestemd voor voor de grote schare fans van toen, inmiddels volwassen geworden. Als geen ander weet Francine de tijdgeest te vangen en de struggles van de z.g. ‘pechgeneratie’ te vertalen naar een spannend, ontroerend en betekenisvol avontuur van Rosa en haar vrienden.’

Van de Hoe overleef ik… serie zijn ruim 3 miljoen exemplaren verkocht en Francine ontving er vele prijzen voor. De aankondiging van het boek vorig jaar op TikTok ging viral en had binnen een dag meer dan 400.000 views. Op een oproep van de schrijfster aan haar lezers om haar te vertellen waar zij tegenaan lopen in deze fase van hun leven, kreeg ze meer dan 4500 mails met persoonlijke verhalen. Nog voor uitkomen van het boek op 12 september is al een grote herdruk in gang gezet.

Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel?

Hoofdpersoon Rosa is inmiddels vijfentwintig jaar en zit midden in een quarterlifecrisis, net als haar vrienden. Wat doe je als je geen diploma, geen werk en geen huis hebt, maar wel een enorme studieschuld? Als je je koers, je prik, het contact met jezelf en elkaar kwijt bent? Dan is het tijd voor actie. Rosa gooit het roer om, en hoe!

Francine Oomen is van huis uit industrieel ontwerper. Ze begon in 1990 met het ontwerpen, schrijven en illustreren van kinderboeken. Haar grote doorbraak kwam met de Hoe overleef ik…-serie, waarmee ze negen keer op rij de prijs van de Kinderjury won, vijf keer de Jonge Jury en vele andere prijzen. In 2015 werd ze benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau.

Millennium

Millennium Entertainment is een jonge producent van media en theaterproducties. Het bedrijf maakt herkenbare voorstellingen voor een breed publiek. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? is de eerste grote theaterproductie en te zien vanaf september 2025. De producent gaat in 2024 op zoek naar de hoofdrollen van Rosa, Jonas en Esther. Francine zal bijdragen aan de context programmering van de voorstelling, die de theaterervaring verlengt na de voorstelling. De landelijke première is gepland op zondag 14 september 2025 in het nieuwe Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch. De speelperiode wordt afgesloten in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De rest van de tournee wordt later bekend gemaakt.

Photo: Courtesy Royal Promotions Netherlands