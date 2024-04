Feature: CAST MUSICALS GONE MAD 2024 BEKEND!

Enter Your Email to Unlock This Article



De jaarlijkse musicalparodie Musicals Gone Mad heeft dit jaar als thema Maskerade. De vrolijke voorstelling staat in het teken van maskers in alle soorten en maten. Gaan ze op? Of gaan ze af? En wie zitten erachter? Bij Musicals Gone Mad zijn dat niemand minder dan Bente van den Brand, Luuk Haaze, Valerie Curlingford en Yoran de Bont.

Bente van den Brand is momenteel te zien in 14 de musical en speelde eerder in o.a. Soldaat van Oranje – De Musical en Kruimeltje. Luuk Haaze speelt de titelrol in Mees Kees op Kamp en was eerder te zien in o.a. Spring Awakening, waarvoor hij genomineerd werd voor een John Kraaijkamp Musical Award. Valerie Curlingford was in Tina de Musical o.a. cover Tina Turner en werd eerder genomineerd voor een Musical Award voor haar rol als Johanna in Sweeney Todd. Yoran de Bont was dit seizoen te zien in Les Misérables en was daarin veelvuldig te zien als Javert en Jean Valjean. Hiervoor speelde hij o.a. de hoofdrol in One de Musical. Wie de avond presenteert, wordt binnenkort bekendgemaakt.

Ook dit musicalseizoen werden de Nederlandse theaters weer bevolkt door een bizarre mengelmoes van personages: schaatsende acteurs, acterende schaatsers, chique hoe… sexwerkers, zingende onderduikers en, zoals altijd, de dames in Mamma Mia!. Dit alles wordt door het team van MGM vakkundig verdraaid, op zijn kop gezet en samengekneed tot een heerlijke Bonte Avond waarin niets lijkt wat het is.

De liedteksten zijn dit jaar geschreven door onder meer Bart Mijnster, Danny Westerweel en Aron Bruisten. Aron Bruisten heeft daarnaast ook de muzikale supervisie. Robbert van den Bergh regisseert en Marinus de Graaf tekent voor de vormgeving en productie. Verdere medewerkers zijn Jan van Dijk (geluid, Musical Award voor Titanic en dit jaar genomineerd voor Mamma Mia!), Jan Kortbeek (licht) en Marcel Alberti (pruiken).

Al met al belooft het toetje van het musicalseizoen wederom een hilarische avond te worden die je als musicalliefhebber niet mag missen!

Kaarten zijn nu in de verkoop via www.delamar.nl

Bezoek voor meer info www.musicalsgonemad.nl

