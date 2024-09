Yvonne Domenge, Escultora De La Monumentalidad, La Perfección Y El Movimiento

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) recuerda a la escultora Yvonne Domenge Gaudry (Ciudad de México 1949-2019) en su quinto aniversario luctuoso, el cual se cumple este 27 de septiembre. Miembro de número de la Academia de Artes, la obra de la artista tiene presencia no solo en México, también en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, China y Japón.

“Quiero enseñar, a través de mi lenguaje, la maravilla del cosmos”, dijo la escultora al inaugurar la exposición Cadena de creación en el Museo Nacional de San Carlos, recinto del Inbal, con la cual festejó su entrada a la Academia de Artes en 2017, el cual consideró uno de sus más altos reconocimientos: “He recibido muchos premios en varias partes del mundo, pero ahora que me van a dar este nombramiento en mi país, estoy verdaderamente feliz”.

Yvonne Domenge estudió artes plásticas en la Corcoran School of Arts, en Washington, DC, bajo la dirección de la escultora Somsy Smuthart. En la Ciudad de México estuvo bajo la guía de Kitzia Hofmann (Hélene Domenge) y Alberto Pérez Soria.

La obra de Yvonne Domenge es parte de colecciones nacionales e internacionales, algunas de las cuales se encuentra en el Toyamura General Center, Abuta-gun, Hokkaido, Japón; la plaza pública de Zhengzhou, Henan, China; el Parque Escultórico de los Juegos Olímpicos, Beijing, China, y la Casa de México en Francia, Ciudad Universitaria, París.

En México se pueden encontrar en los museos de Arte Moderno (MAM-Inbal), Arte Contemporáneo de Monterrey, Universitario del Chopo y Universum, así como de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de Arte Abstracto Manuel Felguérez, Instituto Politécnico Nacional, Campus Ciudad México, entre otros.

Algunas de sus obras públicas se encuentran en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Jardín de la Emperatriz de Palacio Nacional, la Facultad de Ciencias Biomédicas y la Facultad de Estudios Superiores Unidad Zaragoza de la UNAM, solo por mencionar algunas.

Entre los reconocimientos que recibió están la medalla de la Sociedad Académica de las Artes, Ciencias y Letras de París, Francia, en 2006 y en 2008 ingresó como miembro honorario de la Real Academia de Ciencias, Letras y Bellas Artes de Bélgica en la Sección de Escultura. Fue designada Miembro de Número de la Academia de Artes de México el 12 de agosto de 2017.

Para la galerista y gestora cultural Miriam Kaiser, Yvonne Domenge fue una escultora que supo expresar la perfección y movimiento: “Es una de esas artistas que encontró una veta en la geometría. Ella estuvo interesada en cuestiones matemáticas y su obra escultórica hace referencia a eso, a la perfección, al movimiento, pero de acuerdo con ciertas leyes. Esto puede sonar árido, porque su obra es muy hermosa”.

En breve entrevista, detalló que Domenge supo expresar su interés por las ciencias y el universo para generar una obra que asombra: “Si bien su arte es abstracto, bajo una sola idea, profundamente trabajada, logró piezas que transmiten a los espectadores, que es lo más importante. Ella encontró la manera de transmitir ese conocimiento que de alguna manera queda atrás, de una forma enormemente bella”.

Explicó que Domenge trabajó en distintos materiales: la madera, el acero, la piedra, y fue una escultora que le gustó mucho la monumentalidad, las grandes obras que podemos encontrar en distintos recintos del país, pero su obra de medio y pequeño formato, además de su joyería, muestran ese movimiento, además de unos colores magníficos.

Asimismo, recordó que una de las vocaciones poco conocidas de la artista era la enseñanza, por lo cual hizo un taller dirigido a infancias en situación vulnerable en la colonia Buenos Aires de la Ciudad de México: “Ella me comentó el gusto que le daba ese taller y todavía se pueden encontrar las piezas que se hicieron, cerca de Viaducto. Los niños hicieron esas piezas con materiales que reunían de sus casas bajo la guía de Yvonne. Esto nos habla de una persona con una gran calidad humana”.

Finalmente, invitó al público a conocer su obra: “Me dio mucha pena cuando falleció. Ella era una persona muy linda, cálida, pero su obra está con nosotros. La artista permanece y hay que disfrutarla”.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More