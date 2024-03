Ya Está Abierta La Convocatoria Al Premio Bellas Artes De Literatura Inés Arredondo 2024

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), por medio de la Coordinación Nacional de Literatura, y el estado de Sinaloa, mediante el Instituto Sinaloense de Cultura, convocan al Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2024.

Se podrá proponer como candidatas al premio únicamente a escritoras mexicanas mayores de 55 años de edad, sin importar su lugar de residencia, estatus legal o migratorio, que desempeñen su trabajo en español o en cualquier lengua incluida en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (inali.gob.mx/clin-inali/), que hayan desarrollado obra valiosa en cualquier género literario y cuya trayectoria, reconocida por lectoras, lectores y la crítica, haya enaltecido a la literatura mexicana.

Las candidaturas podrán ser propuestas por instituciones culturales o educativas, asociaciones civiles dedicadas a la promoción de la literatura, grupos o asociaciones culturales, así como personas escritoras, críticas o integrantes de la ciudadanía general.

La recepción de las candidaturas estará abierta desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 03 de mayo de 2024 a las 13:00 h (horario de la Ciudad de México) y se recibirán vía digital, a través de la Plataforma de Participación de los Premios Bellas Artes de Literatura: sgba.inba.gob.mx/pbal.

El jurado será designado por las instituciones convocantes y estará integrado por tres especialistas en Literatura: personas dedicadas a la escritura, la crítica o la investigación con reconocida trayectoria y prestigio. El fallo será definitivo e inapelable y se efectuará durante la primera semana de junio de 2024.

Para más información se pueden consultar las bases de la convocatoria en la plataforma de la Secretaría de Cultura federal o en el portal del Inbal (tinyurl.com/547se76v), así como en el sitio web de la CNL (literatura.inba.gob.mx).

Reconociendo la trayectoria de grandes escritoras

El Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo se instauró en 2018, con el objetivo de reconocer el papel de las mujeres en las letras mexicanas y honrar la trayectoria de escritoras con más de medio siglo de vida.

En sus cuatro ediciones, las escritoras Beatriz Espejo (2018), Pura López Colomé (2019), Tedi López Mills (2021) y Cristina Pacheco (2022) han recibido este premio.

