El Coro De Madrigalistas Interpretará Barca Di Venetia Per Padova, Comedia Del Siglo XVII

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, como parte de su programación dedicada a los grupos vocales, presenta Barca di Venetia per Padova, de Adriano Banchieri, con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, bajo la dirección huésped y con el concepto escénico del Mtro. Gabriel Díaz Cuesta.

Adriano Banchieri, monje olivetano del Monasterio Bosco de Bolonia, fue uno de los compositores y teóricos de la música más reconocidos de principios del siglo XVII y cuya obra maestra es un conjunto de 20 madrigales a cinco voces llamado Barca di Venetia per Padova, que involucran una serie de personajes inspirados en la commedia dell´arte, durante un viaje en barco entre estas dos ciudades italianas.

Se publicó por primera vez en Venecia en 1605 por Ricciardo Amadino y es la séptima antología de música profana de Banchieri, pero esa versión llegó incompleta; la reedición de 1623 es la versión que se encuentra completa, sin embargo, presenta notables diferencias con la primera en el texto y la estructura musical de las piezas.

Está considerada una comedia madrigalesca que destaca por su rico y complejo marco narrativo en el que el humor está siempre presente en la multitud de sus personajes que se dividen en interlocutores de barcos y pasajeros.

En esta ocasión, el concepto escénico correrá a cargo de. Gabriel Díaz Cuesta, quien también será el director huésped del Coro, y contará la historia a través de un narrador interpretado por el actor Miguel Ángel López, intercalando los madrigales de Banchieri con obras de Maurizio Cazzati, Bernardo Storace, Orlando di Lasso, Diego Ortiz, Adrian Wilaert y Jan Pieterszoon Sweelinck. Estarán acompañados por Raúl Moncada, concertista de Bellas Artes, en el clavecín; César Castellanos Calvo, en la tiorba, y Rafael Sánchez Guevara, en la viola da gamba.

Díaz Cuesta ha trabajado bajo la batuta de directores como Jordi Savall, Lionel Meunier, Ruben Jais, Jana Semerádová, Dorothee Oberlinger y Andreas Spering y ha actuado en salas de concierto y festivales de España, Portugal, Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, República Checa Suiza, Estonia, Polonia, Noruega, México, Colombia y Estados Unidos.

Ha cantado los papeles principales de Achille in Sciro, de Corselli, y de Orlando, de Händel, todos ellos en el Teatro Real de Madrid bajo la dirección de Ivor Bolton, el rol de Andrónico de la ópera Tamerlano, de Händel, en la ópera de Poznan, Polonia, bajo la dirección de Alexis Kossenko, así como la interpretación de Medoro en la ópera La Lisarda, de Giovanni Battista, bajo la dirección de Rogerio Gonçalves en el Donaufestwochen, Austria.

En 2017 debutó en la Ópera de Cámara de Varsovia cantando el rol de Ircano en la ópera Semiramide Riconosciuta, de Leonardo Vinci, bajo la dirección de Marco Vitale, así como en la Opera Comique de París con el rol de Pastore en L'Orfeo, de Monteverdi, bajo la dirección de Jordi Savall. Participó en los estrenos mundiales de las óperas El abrecartas, de Luis de Pablo, y de La regenta, de Marisa Manchado.

Las presentaciones serán el viernes 7 a las 19:00 h en la Capilla Freudiana de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada (República de El Salvador 49, Centro Histórico) y el domingo 9 a las 11:30 h en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Tacuba 8, Centro Histórico) y serán de entrada libre. Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

