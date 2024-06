La Oboísta Carmen Thierry, El Fagotista Gerardo Ledezma Y El Pianista Alberto Cruzprieto Interpretarán Romanzas Y Sonatas

Enter Your Email to Unlock This Article



La oboísta Carmen Thierry, el fagotista Gerardo Ledezma y el pianista Alberto Cruzprieto ofrecerán dos recitales con música de Robert Schumann, Paul Hindemith y Francis Poulenc, el viernes 7 de junio a las 17:00 h en la Biblioteca Vasconcelos y el sábado 22 a la misma hora en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, en el marco del ciclo Música Inbal por la ciudad.

El programa se compone de Tres romanzas para oboe y piano y Adagio y allegro para oboe y piano, de Robert Schumann (1810-1856); Sonata para fagot y piano, de Paul Hindemith (1895-1963); y Trio para oboe, fagot y piano, de Francis Poulenc (1899-1963).

Carmen Thierry es la primera oboísta titulada en México por la UNAM en 1988 con Mención honorífica. En 1993 recibió una beca y Diploma al Mérito de la Accademia Chigiana de Siena, Italia, donde estudió con el reconocido oboísta Hansjörg Schellenberger. Representó a México en el Pacific Music Festival en Sapporo y Tokio, Japón. Ha estrenado en México y mundialmente más de 30 obras, muchas dedicadas a ella.

Realizó dos residencias artísticas en The Banff Centre for the Arts en Canadá, grabando su disco Oboemia, música mexicana para oboe solo. En 2017 recibió la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM por su trayectoria académica, profesional y de difusión de la cultura. Imparte la cátedra de música de cámara en la Facultad de Música de la UNAM, es oboísta de la Orquesta Capella Barroca, integrante del Quinteto de Alientos y del grupo de Concertistas de Bellas Artes.

Gerardo Ledezma tiene estudios musicales en México, Estados Unidos y Países Bajos con Lazar Stoychev, Harold Goltzer, Milan Turkovich y Joep Terwey, recibiendo becas de la UNAM, el Aspen Music Festival y del Fonca. Ha sido miembro de las orquestas Sinfónica del Estado de México, Filarmónica de la Ciudad de México, Sinfónica de Minería y Ofunam, de la que es fagotista principal desde 1986. Ha formado parte de la Camerata de las Américas y la Sinfonietta Ventus. Es integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes.

Alberto Cruzprieto ha presentado recitales en México, Finlandia, Alemania, Egipto, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, Polonia, Bélgica, Hungría, Colombia, España, El Salvador y Austria. Realizó estudios en la Escuela Superior de Música, bajo la guía de José Arceo Jácome. Participó en la Expo Internacional de Sevilla y el Festival Europalia en Bruselas, entre otros eventos.

Su discografía está integrada por 45 discos, entre ellos The Man I Love, Nocturnos de Chopin, Bleu, Ponce y sus contemporáneos, Imágenes mexicanas para piano, Concierto para piano y alientos de Stravinsky, Valses mexicanos 1900, Canciones arcaicas y Gauguin, nominado al Grammy Latino 2001. Pertenece al grupo Concertistas de Bellas Artes.

La Biblioteca Vasconcelos se localiza en Eje 1 Norte Mosqueta s/n, esquina Aldama, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM se localiza en Orizaba 24, colonia Roma norte, alcaldía Cuauhtémoc.

