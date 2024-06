Solistas Ensamble De Bellas Artes Y La Orquesta Filarmónica De La UNAM Presentarán La Gran Misa De Mozart

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, como parte de las actividades especiales con las que Solistas Ensamble de Bellas Artes, bajo la dirección de Christian Gohmer, en el marco del aniversario 40, anuncian una colaboración interinstitucional con la Orquesta Filarmónica de la UNAM para presentar la Gran Misa en Do menor, KV 427, de Wolfgang Amadeus Mozart.

La Gran Misa en Do menor, KV 427, fue creada por Mozart en 1782, y estrenada al año siguiente en Salzburgo, aunque estaba inacabada, ya que la escribió no por encargo, como era común en la época, sino como un “voto de amor” o una “expresión de gratitud hacia Dios”, por sus nupcias recientes con Constanze Weber. Sin embargo, una vez estrenada, “la Gran Misa fue metida en un cajón y olvidada por su compositor”, según cuenta la maestra Elisa Schmelkes, compositora y directora coral.

Añadió que “por la escala que plantea en los movimientos existentes debería durar por lo menos 30 minutos más. Mozart escribió únicamente el Kyrie, Gloria (en siete movimientos), dos movimientos del Credo (que, por la escala, debería haber tenido unos nueve), un Sanctus inacabado y un Benedictus. Le faltó el Agnus Dei que le hubiera dado un final muy distinto a la obra”.

A pesar de eso, está considerada como una de las obras más importantes de la música sacra occidental, junto con el Réquiem, y su interpretación exige una gran calidad técnica e interpretativa.

Solistas Ensamble Bellas Artes fue fundada en 1984 por Rufino Montero y a lo largo de su existencia han abarcado los principales géneros de la música vocal, enfocándose en el repertorio de oratorio, ópera de cámara, opereta, zarzuela, música coral y coral sinfónica, revista musical y canción de arte, así como en el rescate de música antigua. El grupo se ha destacado por sus producciones escénicas, entre ellas los estrenos en México de las óperas El mundo de la Luna, de Haydn; Albert Herring, de Britten; Ópera de Daniel, de Edward Lambert; la cantata escénica Le roi David, de Honegger, así como las producciones Leoncio y Lena, de Ibarra; Gianni Schicchi, de Puccini; La viuda alegre, de Lehár y La leyenda del beso, de Soutullo y Vert.

Destacan asimismo los ballets El Unicornio, la Gorgona y la Mantícora, de Gian Carlo Menotti (estreno en México) y Catulli Carmina, de Carl Orff, realizados en colaboración con el Ceprodac. Recientemente estrenó en México las cantatas escénicas de Ernest Chausson: Juana de Arco y La leyenda de Santa Cecilia, así como la obra de Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Christmas Carols y se han presentado en los teatros y festivales más importantes del país, así como en Los Ángeles y San Diego en Estados Unidos. Han colaborado con las orquestas sinfónicas: Nacional de México, del Estado de México y del IPN; la Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y, con este programa, inician colaboración con la Ofunam. Su director artístico desde 2017 es Christian Gohmer, quien en esta ocasión fungirá como director de coro, ya que la dirección concertadora la tendrá el maestro Sylvain Gasançon, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM.

Fundada en 1936, la Orquesta Filarmónica de la UNAM (Ofunam) es una de las agrupaciones más importantes de México y su sede es la Sala Nezahualcóyotl, en Ciudad Universitaria. La Ofunam ofrece tres temporadas de conciertos al año, realizadas en la Sala Nezahualcóyotl y también ofrece giras por diferentes escuelas y facultades de la UNAM.

Los conciertos se llevarán a cabo el sábado 29 de junio a las 20:00 h y domingo 30 a las 12:00 h en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Los boletos tienen costo de $300, $200 y $160 y podrán adquirirse en taquilla y a través de la página boletoscultura.unam.mx/. Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

