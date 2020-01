SUGAR...CHICAGO...JCS...gran inicio en 2019, van con todo en este 2020.

A reserva de dedicar un espacio particular a cada una de estas tres producciones, no queremos dejar pasar la oportunidad para exaltar que el último trimestre del año brilló en sus presentaciones y les auguran este 2020, temporadas sólidas que el público no debe desaprovechar.

Sin duda, el gran Estreno lo tenía destinado el montaje de SUGAR EL MUSICAL, en el emblemático Teatro de los Insurgentes, que ya hace varios años se le había visto estrenar con las actuaciones de Enrique Guzmán, Silvia Pasquel y Héctor Bonilla.

No obstante, la nueva versión de SUGAR nos trae un elenco de auténtico primer nivel, con talento y lleno de energía, pero al mismo tiempo experiencia, tradición, herencia, y anhelos de conquistar la aprobación del público....ingredientes suficientes para ofrecer un indiscutible banquete Escénico: el Insurgentes siempre se preocupa por ofrecer un Ensamble de Primer Nivel y SUGAR no es la excepción, además de contar con figuras de la talla de Don Mauricio Herrera y Don Benito Castro, grandes en la tradición de la comedia y el entretenimiento, y en los roles estelares, dos auténticos baluartes de la comedia contemporánea, que a diferencia de algunos pseudocomediantes que creen que saben hacer teatro, las estrellas masculinas de SUGAR saben respetar el lugar que tienen sus personajes de comedia, y no los mezclan con los personajes de este gran musical, que brillan con su encanto propio. Así Arath de la Torre y Ariel Miramontes son un Equipo inigualable que hacen la delicia del montaje y dan la bienvenida, en su presentación teatral, a Cassandra Sánchez Navarro, heredera de una tradición escénica, artística y teatral de primer nivel: la Dinastía Fábregas.

Pero algo muy claro, Cassandra tiene un gran apellido, pero además respaldado por el amor y entrega de su madre, la querida Mónica Sánchez Navarro, quien tiene muy claro desde siempre que el apellido no lo es todo. Un apellido se respalda con esfuerzo, disciplina, preparación, pasión y entrega, y el proceso ha sido largo, pero Cassandra despidió un 2019 y saluda un 2020 con una agenda muy amplia: teatro, televisión, cine, y quién sabe cuántos proyectos más en puerta.

SUGAR EL MUSICAL.....una gran producción que no debemos dejar de disfrutar y vivir.

Por otra parte, un día antes que SUGAR, CHICAGO regresó al escenario de México en el Teatro Telcel, después de algunas temporadas y eventos complementarios que llegaron al mismo escenario tras el final de temporada de LOS MISERABLES.

La música de Ebb y Kander siempre será inolvidable y emblemática.....con todo ese Jazz y sin duda, un Ensamble que cuenta con artistas apasionados e ideales para los diversos números que presenta esta producción. Vaya un saludo especial a Gloria Toba quien interprete protagónico o ensamble, sea cover o invitada especial, siempre brilla en el escenario. A ti Gloria y a todo el Ensamble, el mayor de los éxitos siempre.

Y el nuevo montaje presenta como Roxie a María León, cuya presencia escénica y voz dan una fuerza muy especial a los personajes que interpreta. CHICAGO consideró también el regreso, no precisamente a teatro, sino en general al mundo del espectáculo de Bibi Gaytán, ex integrante de alguna de las etapas del grupo Timbiriche, quien sabemos cuenta con sólida preparación vocal y dancística, y cuyo reto es ganar el reconocimiento de nuevos públicos que no la conocieron en sus años como Timbiriche o novelas televisivas juveniles. Quien definitivamente tiene un reto mucho mayor, en una época en donde México voltea a producciones que presentan grandes celebridades que conocen no sólo de la pantalla chica, sino de series, de grupos musicales, es quien interpreta a Billy Flynn. Para una producción que ya ha estado en México, el personaje de Flynn bien podría haber estado con el ya reconocido actor Jaime Camil, quien por cierto, junto con Bianca Marroquín, son mexicanos que han tenido la oportunidad de interpretar en roles estelares en Broadway este mismo musical.

Lisardo también podría haber sido una opción más conocida, e incluso porqué no haber pensado en Alan Estrada "Alan por el Mundo", cuya trayectoria y ahora impacto viral le permiten un reconocimiento indiscutible ante el público. Pero bueno, es loable dar oportunidad a nuevos talentos o revivir talentos de antaño. Algo positivo es que ya alcanzaron sus primeras 100 representaciones.

Por último, la gran noticia de final del 2019 era que JESUCRISTO SUPERESTRELLA, bajo la producción de Alejandro Gou, y su elenco de celebridades logró el éxito necesario para extender su temporada en Ciudad de México y otras ciudades de la República Mexicana, tanto en diciembre de 2019, como a partir de este enero 2020.

Yair deja la compañía para iniciar su participación estelar al lado de Belinda en otra producción ya acostumbrada de Gou: HOY NO ME PUEDO LEVANTAR que abrirá su telón a fines del presente mes. Se integra Samo en su lugar.

Continúan los de antes. No se ve claro si tengan pensada la grabación del elenco original México, y así desperdician la oportunidad de dejar constancia de un montaje exitoso, pero sus razones tendrán.

Pero es indiscutible que la meta se logró: JESUCRISTO SUPERESTRELLA ha renacido en la cultura teatral para nuevas generaciones y otras que aunque sólo vayan por ver a sus estrellas (ojo: no es ningún reencuentro ni la gira 90's Pop Tour), al menos ya pagaron por ver la versión 2019-2020 de un clásico de clásicos, y además ha abierto las puertas de las posibilidades para que Gou y su equipo lograran los derechos para presentar en México y en español, la versión teatral de uno de los más recientes musicales de Andrew Lloyd Webber: SCHOOL OF ROCK (Escuela del Rock).

Lamentamos mucho que dicha traducción/adaptación no vaya a tener el sello de calidad, excelencia y buen gusto del Mtro Marco Villafán, pero existen otros grandiosos adaptadores como el Mtro Alejandro Orive, que saben respetar y recrear inteligentemente el sentimiento de esas grandes producciones pero en español.

Ya daremos su espacio a cada una de estas producciones, pero hoy las tres merecen brillar en nuestra marquesina de BWW México.

Imagen: Cortesía de los sitios en FB de Sugar El Musical, Chicago y JCSE Mx.

Clemente Sánchez Uribe, es comentarista y promotor de cultural teatral desde hace más de 20 años, actualmente es académico de la Universidad Anáhuac México en la Facultad de Comunicación, así como productor y locutor del Programa radiofónico Tras Bambalinas...Donde el Teatro, Cobra Vida, en Radio Anáhuac 1670 de AM y por internet, todos los lunes de 5 a 7 pm. Desde 2011 es Editor Regional en Jefe para la sección México de BroadwayWorld.com





