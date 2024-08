Rodrigo Garrido Impartirá Clase Máquinas Y Humanos, Sentires Autogenerados

Rodrigo Garrido: Esculturas sensibles/Sentien sculptures, exposición que actualmente se exhibe en el Laboratorio Arte Alameda (LAA)) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), ha generado gran expectativa por parte del público acerca del funcionamiento de estas piezas creadas con inteligencia artificial, a través de las cuales el artista busca explorar y entender a la especie humana.

El artista impartirá el próximo sábado 10 de agosto, a las 12:00 h, en el LAA, la masterclass titulada Máquinas y humanos, sentires autogenerados, en la que compartirá con el público parte de su proceso creativo y de producción de las esculturas sensibles, que tiene como finalidad indagar en nuestra mente y descubrir potenciales futuros.

“Una de las preguntas más frecuentes que recibo, como sucedió en la pasada Noche de Museos, que fue todo un éxito, es cómo sienten las esculturas, cómo nacen, qué tanto son un reflejo mío y cuál es mi sentir al abrir mis emociones y exponerme a través de las piezas”, comentó Rodrigo Garrido.

En torno a estos y otros cuestionamientos girará la charla en la que conversará con el público sobre su conexión con las obras a partir de sus propios sentimientos y mostrará cómo se crea la gran fórmula que determina la vida de cada una de las esculturas, cómo es el gen de cada especie y sus vidas artificiales, cómo nacen y mueren, señaló Garrido.

Con su obra, el artista nos hace partícipes del diálogo entre cuerpos físicos y la inteligencia artificial que dota de una capa de complejidad emocional a las esculturas sensibles, a través de la compresión de la IA sobre el sentir humano. Las obras son como entidades físicas que no solo existen, sino que también pueden experimentar, percibir y evolucionar.

Las dos piezas principales de la muestra son Lovers y Product recall. A partir de éstas el creador explicará cómo funciona el algoritmo de cada una de ellas. “Los algoritmos están muy satanizados, porque se usan para tenernos cautivos de los contenidos, pero eso es solo una parte que me parece fascinante y es por donde va mi obra, los algoritmos que nos pueden ayudar a entendernos mejor, a solucionar los problemas de salud mental.

“Si vamos más allá, podemos encontrar algoritmos que descubran curas para enfermedades. La idea es mostrar el otro lado de este instrumento y que aquí, gracias al arte, estamos pudiendo crear algoritmos que sirven para entendernos a nosotros mismos, entender nuestros sentimientos, por qué nos deprimimos y cómo podemos sanar”, explicó el artista.

La invitación está dirigida al público en general, principalmente a aquellos que quieran adentrarse en el funcionamiento de un algoritmo de inteligencia artificial aplicado al arte. La sesión incluye un recorrido por la exposición Rodrigo Garrido: Esculturas sensibles/Sentien sculptures que permanecerá en exhibición hasta el 25 de septiembre en el LAA.

El recinto se ubica en Dr. Mora 7, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Abierto de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More