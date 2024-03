Relecturas A La Historia Del Muralismo Mexicano 1922-1927 Ofrece Nuevos Significados Sobre Este Movimiento Artístico

Enter Your Email to Unlock This Article



En la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes se llevó a cabo la presentación del libro Relecturas a la historia del muralismo mexicano 1922-1927, con la participación de las investigadoras Dafne Cruz, Rebeca Barquera y Linda Klich, en una mesa moderada por Joshua Sánchez, curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA).

Al participar la historiadora del arte y doctora por la Universidad de Nueva York, Linda Klich afirmó que el seminario virtual sobre muralismo mexicano “representó una red intelectual en medio del desorden de la historia que entonces vivíamos. El de Dafne Cruz modela la tarea con la que nos desafió, que no deberíamos solo mirar lo que se ha escrito, sino diseccionar cómo se ha escrito y buscar revisiones de la historia y nuevos significados para el muralismo”.

Posteriormente Rebeca Barquera, también historiadora del arte, comentó que “este es un libro que no busca ser la historia única y verdadera del muralismo, no busca configurar una lectura unificada, terminada o completa, sino que, a partir de objetos específicos y del cambio metodológico que esto implica, se delinearon vías de acceso, maneras para caminar los espacios y volver a los muros”.

Dafne Cruz, integrante del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora de posgrado en la misma institución, dijo que “nos reunimos para el bautizo de este libro que conmemora el centenario del muralismo mexicano, que se llevó a cabo hace un par de años, pero este festejo no lo hacemos a destiempo si pensamos que los murales de David Alfaro Siqueiros, en el colegio chico del Antiguo Colegio de San Ildefonso, fueron pintados en 1924, los cuales dejó inconclusos”.

Señaló que el muralismo de la década de los años veinte del siglo pasado nos obliga a pensar nuevos temas y problemas, “por ello debemos estar orgullosos de este producto editorial que pone al alcance de todos los públicos investigaciones en torno a la pintura mural”, agregó Dafne Cruz.

En representación de la presidenta de la Fundación Jenkins, Alejandra Lerdo de Tejada, María de la Cruz Ríos dijo que para la fundación es un orgullo celebrar 10 años de trabajo de coediciones en colaboración con el MPBA, con una inversión de aproximadamente 80 millones de pesos y 60 publicaciones de diversos títulos, “todos y cada uno de ellos de altísima calidad”.

Añadió que la Fundación Jenkins aplaude la iniciativa del MPBA para la publicación de esta valiosa contribución intelectual, Relecturas a la historia del muralismo mexicano 1922-1927, que revisa los aspectos más significativos de este legado universal, a poco más de 100 años de su primera iniciativa, al ser el muralismo un movimiento que trasciende los límites de la historia del arte mexicano.

El libro en cuestión se concibió para celebrar los 100 años del muralismo en México y es resultado de un seminario virtual de investigación que Dafne Cruz coordinó a partir de 2021, centrado en el mencionado periodo del muralismo en nuestro país y que generó la serie de textos que conforman esta publicación.

Además de las autoras que participaron en la presentación de Relecturas a la historia del muralismo mexicano 1922-1927, el libro incluye textos de Sandra Zetina, Mireida Velázquez, Claudia Garay y Ricardo González.

