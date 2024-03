Regresa El Ciclo La ENAT En Escena Para Fomentar En La Comunidad Escolar La Experiencia En El ámbito Teatral

Get Access To Every Broadway Story



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) y la Coordinación Nacional de Teatro (CNT), presentará obras que pertenecen a la temporada académica 2023 de alumnos egresados y de prácticas escénicas de estudiantes aún en formación en el Centro Cultural del Bosque. Esto con la intención de fomentar su crecimiento y experiencia en el ámbito profesional de las artes escénicas.

El ciclo La ENAT en escena es presentado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través y de la ENAT.

En conferencia de prensa, la maestra de producción, Frida Chacón afirmó que la serie de presentaciones que realizará la ENAT representa la culminación de un viaje creativo y formativo de sus estudiantes y egresados de las carreras de escenografía y actuación de la escuela.

Destacó además la importancia de que las puestas en escena lleguen a diferentes públicos fuera de las aulas de la institución. “El teatro es un lenguaje universal que se enriquece con la diversidad de audiencias. Queremos que estas historias, cuidadosamente elaboradas, lleguen a diversos espacios y conecten con personas de todas las edades, trasfondos y experiencias”.

La obra que abre el ciclo, del 7 al 10 de marzo, es de Chucherías Teatro, que presentará Un sueño de noche de verano, de William Shakespeare, con adaptación y dirección de Jesús “Chucho” Díaz, con traducción de Quetzalli Morett.

Los enamorados Hermia y Lisandro deciden encontrarse para huir de las crueles leyes urbanas que amenazan con separarlos. El celoso Demetrio —enamorado de Hermia— y la despechada Helena —enamorada de Demetrio, quien la desprecia— los siguen para arruinar su plan.

“Esta obra fue nuestro examen de titulación el año pasado y al público le decimos que es algo totalmente distinto, porque quisimos llenarlo de luces y colores en cuanto al vestuario, la escenografía y la iluminación, además de darle un toque distinto con bailes y varias canciones populares, como las de Michael Jackson y otras más”, comentó Emanuel Cortés, productor de la obra.

Este montaje contará con las actuaciones de Viridiana Araico, Sandra Martins, Andrea Lara, Sarah Cornejo, Aline Awen, Alondra Castillo, Ailed Hernández, María Valdez, Marco Torres, Leonora Obregón, Rubén Trigueros, René Segreste y Diego Santana Murillo. Las funciones serán jueves, viernes y sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández.

Continúa Border Santo, de Virginia Hernández, bajo la dirección de Juan Carrillo. Esta será una puesta donde se cruzan varias historias y donde los vivos y los muertos conviven sin darse cuenta. Con francas referencias a Juan Rulfo y Oscar Liera, esta obra es un universo plagado de símbolos y alegorías que dejan entrever la cruda realidad de quienes buscan el sueño americano.

Este montaje de Jauría Teatro cuenta con las actuaciones de Aline Awen, Alejandro Camarena, Citalli Chong, Óscar Doval, Reneé Doval, Alejandra Jimb, Israel Román, Baltazar III, Eder Tercero, Michelle Vazquet y Sergio Verona.

Su temporada comprende del 7 al 17 de marzo, jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 en el Teatro El Granero Xavier Rojas.

Sakura Teatro llevará a la escena Supongamos que es Dublín, inspirada en la obra Dublín, de Michael West, bajo la dirección de Matías Gorlero.

El dramaturgo William Hayes y su hermano Frank están por estrenar la obra El cortejo del guerrero en el Teatro Nacional de Irlanda, pero los actores no pueden llegar al teatro debido a que en las calles hay protestas y amenazas de bomba ante la visita del rey Eduardo VII de Inglaterra en la ciudad. Los 16 personajes de esta tragicomedia se debaten entre resolver sus mundanas complicaciones con sus ideales de transformar la realidad de su entorno a través del teatro.

Esta puesta en escena cuenta con las actuaciones de María Antonieta, Laurencia Mariscal, Alan Iván, Diego Garpel y Fernanda Árcega. Sus funciones se llevarán a cabo en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, jueves, viernes y sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas.

Sergio Verona, productor de la obra Border Santo, y Jimena Carrasco, creadora de Supongamos que es Dublín, coincidieron en la importancia de presentarse en otros espacios teatrales como una provocación de la ENAT para que sus egresados continúen con la búsqueda de caminos, convocatorias y aprender cómo funciona la vida profesional fuera de la escuela, y dentro de un proceso muy enriquecedor.

Por otro lado, Maraña Teatro presentará El ángel del arrabal, dramaturgia y dirección de Antonio Algarra, con las actuaciones de Agustín Olivares, Cassandra Serafín, Diego Estrello, Dino Prosperi Mejí, Eliza García, Emiliano Cano Cruz, Estefanía Gómez, Gabriel Vanegas, Julieta Sandoval, Lucía Ximbo, Sandra Montes de Oca, Valeria Ibarra, Valeria Razo y Fernanda Bastida.

El ángel del arrabal es una historia sobre la dialéctica entre el bien y el mal, sobre las dificultades de vivir en un mundo donde la justicia solo puede implantarse adoptando los mecanismos del mal que trata de combatir, donde es prácticamente imposible mantenerse puro entre rufianes y donde la inocencia es un lastre.

Esta obra se presentará del 14 al 17 de marzo, jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 y domingo a las 18:00, en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky. “Por medio de la exploración de la sátira y la farsa se tocan temas como la avaricia, el soborno, el robo, el capitalismo, y los personajes representan a distintos estratos sociales y son espejo de las mismas decisiones que la sociedad dicta para poder sobrevivir”, dijo la productora Itchel Rosales.

Pistache Teatro presentará Ciudad de redes: Crónica de una caída, con dramaturgia y dirección de Paola Izquierdo, del 19 al 22 de marzo.

La ciudad donde todo es posible, mientras lo puedas pagar, el refugio para el viajero que quiere descansar y hacer que todo su trabajo valga la pena. Venga a disfrutar de esta ciudad fundada por cuatro amantes de la fortuna que han hecho de todo para que los recién llegados disfruten de los servicios de los que sabemos que usted necesita; alimento y bebidas sin límite, catálogo de linduras, acceso a todo tipo de diversión y más, mucho más.

El elenco se integra por Mitzi López-Villegas, Tamara Garduño, Ximena Sotomayor, Andrea Malpica, Maritza Medina, Melissa Gómez, Japhet Rojas, Manuel Acosta, María Olguín, Bárbara Díaz, Paulina Ibargüengoytia, Frida Salomón, Ricardo Sagastegui y Samantha Quezada.

“Es una propuesta muy dinámica en la que el espacio invita a sentirte parte de los personajes. La propuesta escenográfica y de iluminación te invitan a ser, a mirar al otro, a hacer apuestas y a formar parte del sistema que ha sido construido por cuatro personajes, y refleja una realidad que vivimos actualmente”, afirmó, Jonathan Gutoya, productor del montaje. Funciones: martes, miércoles, jueves y viernes a las 19:00 en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky.

Por último, del 26 al 31 de marzo, se presentará Ui did it, de Nohemí Espinosa, basada en La resistible ascensión de Arturo Ui, de Bertolt Brecht. El mafioso Arturo Ui busca expandir su poder y dominio en el comercio de la coliflor en Chicago, para ello se servirá de todos los medios con tal de llegar a la cima. Basada en un acontecimiento donde un dictador con bigote icónico casi domina el mundo. Cualquier parecido con la realidad pasada, presente o futura... no es mera coincidencia.

El productor Cristian Ramos aseguró que la puesta en escena “es toda una experiencia, porque, en los rompimientos que se acercan al público y les preguntan si están dispuestos a que las cosas sigan pasando, es un espejo de la sociedad donde la gente también se puede ver en los personajes para darse cuenta de que no está bien y generar conciencia”.

Las interpretaciones estarán a cargo de Karina Ávila, Leo Ledesma, Cristian Ramos, Samuel Arcaida, Paulina Hegewish, Joshua El Árbol, Andrea Marentes, Leonardo Garrez, Ana Rojas, Harriet Vázquez, Guillermo Aguilar, Paulina Ibargüengoytia, Hazza, Ismael Robles Tovar, Alejandra Domínguez y Doroty Melanie. Sus presentaciones serán martes, miércoles y sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00, en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky del CCB.

