Recibe Alberto Enríquez Perea El Premio Internacional Alfonso Reyes 2024

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en colaboración con el gobierno del estado de Nuevo León y la Secretaría de Cultura estatal, mediante la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Sociedad Alfonsina Internacional (SAI), entregaron este viernes 15 de noviembre el Premio Internacional “Alfonso Reyes” 2024 al escritor Alberto Enríquez Perea, en la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la UANL.

En su intervención, Alberto Enríquez Perea agradeció a las instituciones convocantes y al jurado calificador por la entrega de este reconocimiento, así como a personalidades como Alicia Reyes y Minerva Margarita Villarreal, entre otros personajes quienes facilitaron la labor investigativa sobre Alfonso Reyes.

Enríquez Perea recordó que fue en Monterrey, la ciudad natal de Alfonso Reyes, donde el autor de Cuestiones estéticas (1911) tuvo su primer encuentro con los libros, en la biblioteca de su padre, el general Bernardo Reyes, en un época difícil por la posición política de su progenitor: “Tiempos difíciles, de esos que doblan a los hombres, sin embargo Alfonso Reyes sacaba fortaleza de la literatura y, en medio de la tragedia que vivía, llegó su primer libro; y a la muerte de su padre, al enfrentarse con el dictador, al dirigir su rumbo y salir en consecuencia del país, con su esposa, hijo y libros, marcaba ya una nueva etapa de su vida”.

Previo a la lectura del acta del jurado del Premio Internacional “Alfonso Reyes” 2024, el secretario de Extensión y Cultura de la UANL, José Javier Villarreal, expresó que Alfonso Reyes es una presencia fundamental de las letras mexicanas, hispanoamericanas y universales, por lo que es en la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria donde se resguarda su acervo bibliográfico, “tesoro de la nación”, el cual es custodiado por la UANL y fue sede de la entrega de este galardón.

“La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Sociedad Alfonsina Internacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León honran, y son honrados, al reconocer la obra y la repercusión del pensamiento y la creatividad de este personaje que se vincula de manera firme y decidida, tanto en la fundación como en la vocación académica y artística que da cuerpo y solvencia a nuestra universidad desde 1933”, aseveró.

El presidente de la Sociedad Alfonsina Internacional, Felipe Garrido, expuso que en la actualidad el reconocimiento continúa otorgándose a personalidades que siguen los pasos del escritor regiomontano, con una larga trayectoria en el campo de las humanidades. “A esa teoría luminosa de grandes pensadores y escritores se suma hoy Alberto Enríquez Perea, estudioso de Alfonso Reyes y de sus relaciones con un grupo de notables poetas, políticos, pensadores que fueron sus interlocutores; gente tan diversa, como Revueltas, Cernuda, Pellicer, Silva-Herzog, Cosío Villegas, Genaro Estrada, y los más destacados miembros del exilio español”, expuso.

El responsable de la Capilla Alfonsina del INBAL, Javier Garciadiego, recordó que el nombre de Alfonso Reyes está asociado a por lo menos a tres premios del más alto prestigio; sin embargo, dijo, el Premio Internacional “Alfonso Reyes” es el más antiguo de esos tres y el de mayor impacto por algunas de las escritoras y escritores que lo han recibido, los cuales se pueden clasificar en seis tipos: de literatura universal, académicos, clasicistas, poetas, gente de libros y editoriales, así como estudiosos de la vida y obra de Alfonso Reyes.

“Conozco a Enríquez Perea desde hace muchos años y puedo asegurar que es uno de los más rigurosos y productivos investigadores de don Alfonso: ensayos críticos -algunos de ellos muy voluminosos-, prólogos, ediciones críticas de cartas, documentos, más de medio centenar de títulos alfonsinos”, detalló.

La secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, aseguró que, con la entrega de este premio se rinde homenaje al también investigador, docente y autor en foros nacionales e internacionales, Alberto Enríquez Perea, lo cual, dijo, es un testimonio de su pasión por el conocimiento y el compromiso con la historia y la ciencia política.

“Hoy se le reconoce por su destacada trayectoria, también por su dedicación a la educación, a la formación de nuevas generaciones y a la difusión del conocimiento que enriquece a nuestro país y al mundo”, aseveró.

En su intervención, el rector de la UANL, Santos Guzmán López, señaló que el galardonado ha dedicado su carrera a la defensa de los valores humanistas que Alfonso Reyes promovió y que continúan siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

“Su trayectoria es un testimonio de compromiso académico y de excelencia. Con estudios que van desde la Ciencia Política hasta la Historia, y con publicaciones en revistas reconocidas a nivel nacional e internacional, el Dr. Enríquez Perea ha demostrado una dedicación inquebrantable a la investigación y a la docencia”, dijo.

A la ceremonia de entrega del Premio Internacional “Alfonso Reyes” 2024 también asistió el director de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la UANL, Víctor Barrera Enderle, así como invitados especiales y público en general.

