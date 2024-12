Patinetas Y Tinacos, Taller De Monotipo A Cargo De Sergio Sánchez Santamaría

En el marco de la exposición Sergio Sánchez Santamaría. El Nahual gráfico, el artista impartirá el taller de monotipo Patinetas y tinacos, el sábado 14 de diciembre, de las 11 a las 14 h, en el Museo Nacional de la Estampa (Munae).

Se trata de una actividad para 12 participantes que tengan entre 12 y 17 años, quienes deben registrarse previamente en el correo electrónico: munae.comunicacion@inba.gob.mx

Cada participante deberá traer el día del taller un pincel de cerda punta gruesa, un pincel de cerda punta delgada y medio pliego de papel algodón.

De la mano y guía de Sánchez Santamaría, los interesados en la actividad podrán conocer de cerca la manera en que normalmente trabaja un artista con más de 30 años de experiencia en el grabado y que es considerado el último gran representante del Taller de Gráfica Popular.

Sánchez Santamaría les enseñará a realizar un monotipo, es decir, aquella técnica que consiste en pintar o dibujar con tinta sobre una matriz no porosa, como el acrílico, y después estamparla y obtener la imagen deseada.

En este caso, las imágenes serán patinetas y tinacos, dos elementos que forman parte del paisaje urbano de la Ciudad de México y que constituyen dos temas que aparecen constantemente en la obra gráfica de Sánchez Santamaría, artista morelense que siente también atracción por el rock, las tribus urbanas, la cultura pop y las portadas de discos.

Como todo buen artista, Sánchez Santamaría voltea su mirada a los maestros y a los temas que han enriquecido la gráfica mexicana del siglo XX: los movimientos campesinos, obreros, revolucionarios y zapatistas, sin olvidar el misticismo ancestral de los nahuales y su significado en el pensamiento colectivo.

A casi un mes de su inauguración, la muestra Sergio Sánchez Santamaría. El nahual gráfico ha sido visitada por gran cantidad de personas de todas las edades que se han sorprendido por la calidad artística de Sánchez Santamaría.

En ella se exponen más de 200 piezas, como placas de linóleo y piedra, así como discos, guitarras, patinetas, carteles de conciertos y playeras intervenidas por el artista mexicano nacido en 1976 y que ha sido reconocido en México, Bélgica y Suecia, principalmente. Su arte es sencillamente fantástico.

El Museo Nacional de la Estampa se ubica en avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Centro Histórico. Abierto de martes a domingo, de 10 a 18 h.

