Mujeres Creadoras, Exposición Colectiva En El Salón De La Plástica Mexicana

Para celebrar el 75 aniversario de su fundación, el Salón de la Plástica Mexicana (SPM) inauguró la noche del miércoles 20 de noviembre la exposición Mujeres creadoras, una colectiva que tiene el propósito de rendir homenaje a las artistas que han formado parte de este recinto referente obligatorio en la historia de la plástica en México.

Organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Salón de la Plástica Mexicana, y en colaboración con la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte, AC (FCTPA), la muestra reúne más de 100 obras, entre pintura, escultura, dibujo, fotografía, grabado y técnicas mixtas, realizadas por cerca de 60 artistas mujeres que han sido integrantes del SPM.

Organismo fundado en 1949 para apoyar a las y los artistas, tanto mexicanos como extranjeros, el SPM ha visto pasar por sus filas a creadores como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Gerardo Murillo Dr Atl, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, José Chávez Morado, Manuel Álvarez Bravo y Héctor García, entre muchos otros, y con el apoyo del INBAL se ha caracterizado por dar cabida a las diferentes manifestaciones del arte que se produce en el país desde aquella época.

Con la representación de la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz, la muestra fue inaugurada por la coordinadora del SPM, Cecilia Santacruz, acompañada por Aliria Morales y Celso Zubiré, representantes del Consejo Directivo del SPM; Ricardo Sánchez Gallegos, secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajadores de Pascual, y Carolina Salguero, presidenta de la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte.

En el acto, Cecilia Santacruz recordó que, del grupo de 70 fundadores de esta agrupación, destacó por su trabajo y aporte a la plástica nacional la primera generación de muralistas: Aurora Reyes, Elena Huerta, Fanny Rabel y Rina Lazo, "mujeres migrantes que llegaron a nuestro país y se incorporaron a la Escuela Mexicana de Pintura como grandes muralistas".

La obra que esta ocasión se presenta en todas las salas del recinto es una gran muestra del largo proceso de aquellas mujeres creadoras que han formado parte del SPM a lo largo de 75 años de trabajo ininterrumpido y "son las mujeres quienes ocupan nuestro interés aquí, para ubicarlas en el lugar que les corresponde dentro de la historia del arte mexicano, y no el anonimato en el que han sido relegadas", precisó la coordinadora del recinto.

Se trata de más de 100 creadoras femeninas que, además, son mujeres solidarias que, en su momento, donaron obra como instrumento de lucha para consolidar la Sociedad Cooperativa Pascual, desde 1978, un acervo que se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo y que ahora forma parte de esta exposición, informó Cecilia Santacruz.

La pintora Aliria Morales, representante del Consejo directivo del SPM, agradeció a la Fundación Pascual por aportar obra para la presente exposición y comentó que en un futuro cercano el SPM abrirá sus puertas a nuevos integrantes, artistas jóvenes que ya destacan en el campo de la plástica en México y que forman parte de esta muestra.

Por su parte, Ricardo Sánchez Gallegos y Carolina Salguero, representantes de la Cooperativa Pascual, expresaron su reconocimiento al SPM por su 75 aniversario y coincidieron que si un organismo ha dado apoyo y colaboración desde sus luchas laborales en los años setenta a los trabajadores de Pascual, ha sido el SPM: "Gracias por su inquebrantable pasión por el arte mexicano".

En la exposición colectiva Mujeres creadoras, formada por más de 100 obras, destacan una serie de esculturas en barro crudo de Oaxaca, de Maridel Macluf (más de 30), así como 70 pinturas, dibujos, fotos, grabados y técnicas mixtas de artistas, como Olga Costa, Eliane Menassé, Olga Dondé, Andrea Gómez, Blanca Charolet, Mariana Yampolsky, Fanny Rabel, Leonora Carrington, Cordelia Urueta, Leticia Ocharán, Flor Minor y otras.

Al revisar las propuestas vertidas en la obra, observamos que destaca el enorme oficio y compromiso de las creadoras, ya que vierten puntos de vista personales sobre posturas frente a la sociedad, el arte y su tiempo, y recurren a diferentes técnicas con las que exploran y aportan a su propuesta visual y conceptual, mediante el uso de nuevos materiales, generando nuevas formas de expresión. Esta exposición representa el testimonio de 75 años del SPM.

La muestra puede visitarse en el Salón de la Plástica Mexicana, ubicado en calle Colima 196, colonia Roma, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h, hasta febrero de 2025. Entrada libre.

