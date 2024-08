María José De La Macorra Lleva Su Jardín Alterno Al Museo De Arte Moderno

“Mi asombro por la complejidad del mundo, por la vida y sus ciclos, han sido, desde siempre, los motivos profundos de mi trabajo y de mi vocación artística”, comentó la artista María José de la Macorra, quien el sábado 31 de agosto, a partir de las 12:00 h presentará una intervención en el Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno (MAM).

La actividad se inscribe en el marco de la exposición colectiva Todo había estado muy normal…, la cual forma parte de los festejos por el 60 aniversario del recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

En esa instalación titulada Jardín alterno, la artista mexicana —que también cumplió 60 años— establece un diálogo escultórico y matérico entre tres piezas del Jardín Escultórico del recinto (Atado, de Eduardo Tamariz; Verticalidad, de Oliver Seguin; y El templo del deseo, de Kiyoto Ota) y sus tres esculturas espejo a escala 1:1.

Algo que sobresale en la obra de la artista mexicana es la utilización de materiales orgánicos, tal como ocurre en este caso, ya que sus tres esculturas fueron realizadas con materiales 100% compostables, como la hojarasca y los costales de henequén.

Lo interesante de esta instalación es que las esculturas del museo apelan a la permanencia y la inmutabilidad, mientras que el material usado por la artista apela a la impermanencia, la degradación y la reintegración natural.

María José de la Macorra estudió en la Escuela de Cerámica y Porcelana de Toluca (1987-1989) y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (1993-1996).

La artista ha obtenido varios reconocimientos y ha expuesto individualmente en México, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Nueva Zelanda y Australia. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte entre los años 2008 y 2011.

La artista comentó que “desde que tengo memoria, he vivido con toda intensidad un estado de perplejidad por las formas, las estructuras y el funcionamiento del mundo natural”.

Luego de subrayar que desde hace más de 30 años inició su trabajo “en torno a los procesos germinativos de la naturaleza”, afirma que su interés se centra “en desentrañar los misterios de las cosas tangibles”.

Por lo cual asevera que su trabajo es una mezcla entre un niño curioso y un biólogo, de ahí que Teofrasto, el llamado padre de la botánica, sea una influencia decisiva en su quehacer artístico.

El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Abierto de martes a domingo, de 10:15 a 17:45 h.

