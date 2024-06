La Galería José María Velasco Ofrece Una Charla Sobre Arte Y Discapacidad Visual

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Galería José María Velasco, ofrecerán la charla sobre arte y discapacidad visual, en la que el pintor Roberto Villarreal compartirá su experiencia en talleres de pintura, en el marco del programa Cuestionando la discapacidad, el sábado 22 de junio a las 12:00 h.

El artista comentó que ha sido reveladora la manera en que ponemos en duda que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer muchas cosas que los demás hacemos. En el caso de la pintura, existen muchas cosas que las personas con discapacidad visual pueden hacer, explorar y proponer, “es maravillosa la experiencia de ver cómo son capaces de pintar y apreciar la pintura”.

Durante la charla, presentará algunos cuadros para ilustrar su experiencia como instructor de personas con discapacidad visual. “Para el público será novedoso observar cómo pueden pintar y para la comunidad con esta discapacidad significará descubrir y ampliar sus posibilidades de expresión. También podrán pintar, aunque sea por algunos minutos, algunos trazos para poder vivir esta experiencia”.

Sobre su trayectoria en este ámbito, compartió: “Tengo más de una década trabajando con esta población, comencé con mis propuestas de pintura táctil con la intención de que pudieran conocer mis cuadros, pero luego me pidieron hacer un taller de pintura. Actualmente trabajo con cinco grupos de personas con debilidad visual en Guanajuato, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Nuevo León”.

La Galería José María Velasco brinda esta conferencia con el objetivo de dar a conocer el taller de pintura a personas con ceguera y promover estos proyectos de inclusión. El recinto del Inbal se ubica en calle Peralvillo No. 55, en la colonia Morelos; horario de atención de 10:00 a 18:00 h. Entrada libre.

