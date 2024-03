La Escuela Nacional De Danza Clásica Y Contemporánea Presentará Su Temporada De Primavera 2024

Enter Your Email to Unlock This Article



La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (Endcc), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), realizará del 13 al 23 de marzo su Temporada de Primavera 2024, en la Plaza de la Danza ubicada en el Centro Nacional de las Artes.

El programa está conformado por las coreografías: Tres momentos de caminos transitados, de Mirta Blostein; Almuerzo en rosa, de Sonia Oliva; El abismo, de Alberto (Beto) Pérez, y Mi destino me pertenece, de Francisco Illescas, con la dirección de Laura Rocha; interpretadas por estudiantes de 1º a 4º año de la Licenciatura en Danza Contemporánea.

“El objetivo de esta temporada es que las y los estudiantes experimenten y afronten la diversidad de escenarios que hay en la vida profesional, habitar un espacio no convencional y acortar la distancia entre el espectador y el bailarín; además de fortalecer y madurar su trabajo coreográfico afrontando diferentes retos escénicos”, comentó el coordinador de la Licenciatura en Danza Contemporánea, César Zarco.

Las presentaciones se llevarán a cabo de miércoles a sábado, a las 11:30 horas. Entrada Libre.

