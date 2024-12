Grabado, Técnica Artística Que El Mam Busca Promover Entre El Público

“Para nosotros es importante retomar actividades relacionadas con el grabado, ya que es una de las técnicas que tenemos dentro del acervo”, explicó Adela González, jefa del Área de Educación y Mediación del Museo de Arte Moderno (MAM), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el cual ofrecerá un taller de grabado en linóleo este sábado 7 de diciembre.

“Con esta actividad queremos acercar al público a la gran diversidad de técnicas que hay en las artes plásticas y visuales, ya que muchas de ellas forman parte de nuestro rico acervo, como lo es la gráfica, de la cual el MAM tiene un importante número de piezas”.

Detalló que este taller es un esfuerzo entre las áreas de Educación y de Diseño del recinto, con la intención de ofrecer nuevas experiencias a los jóvenes y adultos: “Generalmente se promueven más los talleres para niñas y niños, por ello buscamos dirigir actividades para mayores de edad, quienes están deseosos de aprender y hacer cosas diferentes”.

De forma cotidiana, el recinto ubicado en el Bosque de Chapultepec realiza diversos talleres, entre ellos de expresión creativa, pintura, escultura, dibujo, la mayoría relacionados con sus exposiciones, por ello la encargada de Mediación invitó a que el público participe en los programas educativos que ofrece el recinto, los cuales se publican a través de sus redes sociales, pero también en la página oficial, donde el calendario de actividades se actualiza cada mes.

Zula, el tallerista que estará al frente de la actividad y quien es diseñador del recinto, destacó que “acercarse a las técnicas que utilizan los artistas permite otra percepción de su trabajo y de las piezas”.

Añadió que este tipo de espacios no solo “nos da la oportunidad, como trabajadores, de acercarnos a nuestros públicos y compartir lo que sabemos, sino también ofrecer una experiencia que les permita relacionarse de manera distinta con el museo, por ello el taller está inspirado en el Jardín Escultórico.

“La idea es que, en este entorno de arte y naturaleza, los participantes se inspiren para hacer sus piezas. El grabado es una técnica que juega con la luz y la sombra de los objetos, por ello, al recorrer el jardín, podrán observar cómo los rayos del sol bañan de diferente manera cada una de las obras”, detalló.

Además de recibir una breve explicación sobre el grabado en linóleo y cómo se utilizan los materiales, los participantes trabajarán con reinterpretaciones de la escultura que hayan elegido o de algún elemento natural para que puedan explorar libremente su vena artística: “No se requiere experiencia sobre esta técnica, solo estar interesados en conocerla”.

El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma esquina Gandhi s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec. El público puede consultar su página oficial en: mam.inba.gob.mx o seguir sus redes sociales, Facebook: Museo de Arte Moderno de México, Instagram: Museo De Arte Moderno MX.

