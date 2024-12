Exilio, Tema Coreográfico Que Presentará La Compañía De Danza Fóramen En La Tallera  

La Tallera, perteneciente al Proyecto Siqueiros del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con la compañía de danza Fóramen, invitan al público en general a El puente. Del exilio a la escena. 40 años, propuesta coreográfica y audiovisual que logra un diálogo con la exposición colectiva El tiempo está fuera de quicio.

La presentación se llevará a cabo el sábado 14 de diciembre a las 18 h en el recinto anfitrión, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con entrada libre.

La Tallera ha impulsado el trabajo colaborativo en experimentación, promoviendo las artes vivas, en esta ocasión, con la danza como protagonista, representada por Marcos Ariel Rossi y la compañía de danza Fóramen, detalló José Valtierra, subdirector de La Tallera.

Rossi, bailarín de origen italo-argentino y fundador de la compañía, cumple 40 años en México. Mediante la danza, plantea escenarios donde el movimiento, la música y la contemplación crean puentes entre mundos, personas, ideas, lenguas y formas de ser. Puentes que abren nuevos caminos de comunicación, creación y sueños.

Inspirado en la muestra El tiempo está fuera de quicio, que actualmente se puede visitar en La Tallera, la intervención de Rossi involucra audiovisuales, bailarines, performance con lectura de poesía y escritores, todo concatenado con el tema del “exilio”, una reflexión de las motivaciones que llevan a la humanidad a salir de su tierra natal.

El título de la exposición toma una frase escrita por Shakespeare en Hamlet, luego la retoma el filósofo francés de origen argelino Jacques Derrida, para replantear los postulados marxistas sobre las condiciones de la humanidad: el caos, la destrucción de los ecosistemas o el cambio climático, fenómenos que actualmente suceden en el entorno planetario, explicó Valtierra.

Ariel Rossi lleva más de cuatro décadas afincado en México, en un acto de autoexilio y juega con las añoranzas del origen, pero también con las riquezas de los encuentros, con las diferentes ideas y culturas de los lugares a los que llegan los autoexiliados o los exiliados. “Esto es un tema que en su oportunidad padeció David Alfaro Siqueiros, pues también tuvo que salir exiliado de nuestro país a Uruguay y Argentina por casi una década, por cuestiones políticas. El punto de encuentro de ambas experiencias es la riqueza cultural de la que se nutren al momento de estar lejos de su patria”, compartió.

Agregó que en El puente. Del exilio a la escena. 40 años, el bailarín proyecta un cruce con una de las etapas más importantes en la vida de David Alfaro Siqueiros: su exilio en ciudades como Los Ángeles, Montevideo, Buenos Aires, Nueva York y Chillán. “Es en este periodo que las propuestas estéticas y el activismo político de Siqueiros, que habían surgido en México, trascendieron los límites geográficos e ideológicos”.

La Tallera se ubica en calle Venus 52, frente a Parque Siqueiros, colonia Jardines de Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos.

