En El Laboratorio Arte Alameda ConversarÃ¡n Sobre Violencia SistÃ©mica Y Distorsiones MediÃ¡ticas

El Laboratorio Arte Alameda (LAA), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con la Embajada de Noruega en México, ofrecerá una serie de proyecciones del Colectivo Los ingrávidos, Teatro Ojo y Forensic Architecture, así como el conversatorio A partir de Ayotzinapa: Violencia sistémica y distorsiones mediáticas, el sábado 16 de noviembre, a las 12:00 h, en la Capilla del museo.

Ambas actividades son gratuitas, están dirigidas al público en general, y se inscriben en la exposición Sara Eliassen: Imágenes {Y cómo contestarles} /Images {and Talking Back to Them}, que presenta un proyecto de videoinstalación en seis canales con sonido de la artista noruega Sara Eliassen, quien ofrece una visión alterna de diversos hechos de violencia sistémica y desaparición forzada en el país, además de piezas sobre la escucha del mundo que nos rodea y el entorno sonoro, entre otros.

Dentro del programa de proyecciones se presentará Rostridad y Cuarteto del Sol-Parte 4, del Colectivo Los Ingrávidos; Tachaduras, de Teatro Ojo en colaboración con Rafael Ortega; La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, con Arquitectura Forense; y Pixel, a cargo de Teatro Ojo en colaboración con Rafael Ortega.

Respecto a la conversación A partir de Ayotzinapa: Violencia sistémica y distorsiones mediáticas, se contará con la participación de Laura Furlan + Héctor Bourges, de Teatro Ojo Plataforma Cultural, AC; Davani Varillas, del Colectivo Los ingrávidos; y Elis Mendoza + Sergio Beltrán-García, de Re/presentare/Arquitectura Forense, bajo la moderación de Olga Rodríguez.

El objetivo es reflexionar en compañía de colectivos especialistas sobre el video como herramienta de denuncia y su pertinencia para cuestionar temas históricos en relación con las violencias.

Teatro Ojo Plataforma Cultural, AC, está integrado por Héctor Bourges, Karla Rodríguez, Laura Furlan, Patricio Villarreal, Emanuel Bourges, Fernanda Villegas y Alonso Arrieta. Es una agrupación artística creada en 2002 en la Ciudad de México donde residen y trabajan actualmente. Su práctica se ha desplazado de los territorios propiamente teatrales hacia otras formas de pensar y concebir la escena.

Laura Furlan es actriz, profesora de teatro, coordinadora de educación artística en el Colegio Madrid e integrante de la agrupación Teatro Ojo; mientras que Los Ingrávidos es un colectivo cinematográfico de Tehuacán, México, fundado en 2012 y que surge de la necesidad de desarticular la gramática audiovisual que el corporativismo estético-televisivo-cinematográfico ha utilizado para garantizar la difusión de una ideología audiovisual por medio de la cual se mantenga un continuo control social y perceptivo sobre la mayoría de la población.

Han participado en muestras y festivales, como International Short Film Festival Oberhausen, Ann Arbor Film Festival, Anthology Film Archives, FILMADRID, Ambulante Cine Documental, FicValdivia, DocsDF, IBAFF, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona; y fue dos veces ganador del 2 Premio Norberto Griffa a la Creación Audiovisual Latinoamericana en la Bienal de la Imagen en Movimiento de Argentina.

Re/presentare es un laboratorio de arquitectura forense e investigaciones visuales con sede en México. Su misión es establecer un enfoque de investigación que no solo exponga las intrincadas redes de las violencias, sino que también ofrezca apoyo a las víctimas en sus búsquedas por la verdad, la justicia y la sanación.

Elis Mendoza es arquitecta, investigadora y curadora. Su práctica se desarrolla a partir del análisis crítico y político de los espacios y momentos de intersección de la arquitectura con los derechos humanos desde un enfoque histórico; Sergio Beltrán-García es arquitecto, activista e investigador, trabaja estrechamente con víctimas de violaciones de derechos humanos, sus defensores y comunidades; y Olga Rodríguez es galerista, gestora cultural y curadora, con experiencia internacional en proyectos de arte contemporáneo.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More