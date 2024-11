El Quinteto De Alientos De La Ciudad De MÃ©xico PresentarÃ¡ Cuatro Estrenos En Las Jornadas INBAL-SACM 2024

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, ofrecerá a su público cuatro estrenos mundiales a cargo del Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, el sábado 30 de noviembre a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el marco de las Jornadas INBAL-SACM.

El Quinteto de Alientos cuenta con una considerable lista de obras musicales comisionadas y dedicadas a la agrupación, prueba de su compromiso en promover y difundir la composición mexicana en el mundo.

El ensamble se integra por Asako Arai, flauta; Joseph Shalita, oboe; Rafael Prado, clarinete; Wendy Holdaway, fagot y Cristian Cornejo, corno, y ha trabajado extensamente con creadores musicales de una nueva generación de autores, resultando en una atractiva mezcla de estilos en su repertorio.

Las obras musicales que se estrenarán en este concierto son Quinteto de alientos I, Cuasi canon no ortodoxo (2024), de Eduardo Flores Contreras; Siete miniaturas, para quinteto de alientos (2024), de Javier Compeán; Al mundo viene otro ser (2004), de Fernando Cataño, y Nautilus (2024), de Gina Enríquez.

Agregada a esta serie de novedades musicales se integró Imágenes oníricas (2006): El pez que camina y El cuarto del infinito, de Charles Daniels.

Eduardo Flores Contreras (1971) ha compuesto para más de 20 montajes de teatro y danza de varias compañías independientes, y ha estrenado obras instrumentales para concierto en diversos recintos. Del compositor guanajuatense Javier Compeán (1978), su música ha sido ejecutada en la Ciudad de México, Moscú, San Petersburgo, Múnich, Minsk, Estrasburgo, Madrid, Santiago de Compostela y Bergen. En 2017 su pieza Las mujeres de Pénjamo. La marcha de las rehenes fue la primera interpretada en la gira de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, en Oviedo, España.

Por otra parte, Fernando Cataño (1928) ha sido contrabajista y compositor egresado del Conservatorio Nacional de Música; fue alumno de José Luis Hernández, Blas Galindo, Juan León Mariscal, José Pablo Moncayo, José Rocabruna y Rodolfo Halffter. Ha sido acreedor a diferentes reconocimientos, entre los que destacan Maestro Emérito de la República Mexicana POEN INBAL-SEP y las preseas por 25 y 50 años de trayectoria que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Gina Enríquez (1954) fundó en 2003 la Orquesta Sinfónica de Mujeres del Nuevo Milenio, única agrupación femenina de este tipo en México, conformada por más de 70 músicos de distintas orquestas de renombre nacional. Su catálogo lo integran más de 100 obras las cuales han sido interpretadas por importantes orquestas como la Sinfónica del IPN, la Sinfónica del Estado de México, la Sinfónica de Xalapa y la Filarmónica de la Ciudad de México. En 2019 recibió la Medalla Mozart que otorga la Embajada de Austria en México.

Finalmente, se agrega a esta lista el mexicano Charles Daniels (1985), quien se ha enfocado a la música de cámara y orquestal. Su obra ha sido interpretada por el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, el Ensamble de Música Nueva de Shanghái, Kalliope Reed Quintet, el Ensamble Danaus y Borderlands Ensemble.

El Quinteto de Alientos de la Ciudad de México imparte talleres a alumnos de composición, compartiendo su conocimiento y experiencia sobre aspectos prácticos.

