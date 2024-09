El Museo Nacional De La Estampa Recibirá A Su Público Al Ritmo De Tango Con Sabor A México

Tango con sabor a México es el programa que presentará el grupo Barrio Tango en el Museo Nacional de la Estampa (Munae), en el marco de las celebraciones de las Fiestas patrias. Las y los aficionados a este género podrán acudir con su pareja para participar en un taller y disfrutar de una exhibición de baile; miércoles 25 de septiembre a las 18:30 h, en el marco de la Noche de Museos.

El taller, con duración de 50 minutos, es gratuito y está abierto a cuatro parejas. Al terminar, el elenco de Barrio Tango realizará una exhibición de baile con canciones mexicanas adaptadas a este género musical, originario de Río de la Plata, Argentina.

El tango se caracteriza por sus ritmos creativos, coreográficos e interpretativos. Barrio Tango es un grupo multidisciplinario formado por artistas independientes que disfrutan y aman este tipo de baile.

Karen Mercado, integrante de la compañía dancística, compartió que hace varios meses comenzaron a trabajar la temática del tango con música mexicana. La intención es presentar algunos boleros con arreglos a la modalidad melódica del tango. Algunas de las piezas que se escucharán serán Bésame mucho, de Consuelo Velázquez, con la Orquesta Romántica Milonguera, así como la versión del grupo EntreTango de La gloria eres tú, canción popular inmortalizada por Los Tres diamantes, del compositor José Antonio Méndez García.

Agregó que Barrio Tango se integra con más de 15 bailarines, y en esta ocasión se presentarán tres parejas para ofrecer el taller y la exhibición de baile. Hace cinco años que se dedican a promover los beneficios de la danza, no solamente del tango, a través de talleres o clases en diversos recintos, además de participar en festivales y otros espacios culturales.

“Nos interesa que la gente se acerque a esta disciplina y que pueda disfrutar de este tipo de espectáculos de gran calidad, es un compromiso de la comunidad tanguera en México”, dijo Mercado.

Para participar en el taller se requiere inscripción en el correo: munae.comunicacion@inba.gob.mx. El Museo Nacional de la Estampa se ubica en avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, alcaldía Cuauhtémoc.

