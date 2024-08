El Museo Nacional De La Estampa Ofrece Talleres De Gráfica Para Las Infancias

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de la Estampa (Munae), invitan al público y a infancias de 6 a 12 años a participar en los talleres Fragmentos, Gráfica para la niñez, Un fragmento al aire y Viernes de gráfica, actividades que se integran como parte de las muestras temporales que actualmente se exhiben en el recinto: Fragmentaciones al límite. Carlos Soto y La verdad de las máscaras. Sebastian Fund.

Fragmentos es un taller de gráfica a cargo de Paulina Cortez, que se organiza en colaboración con Alas y Raíces. Se llevará a cabo el domingo 11 de agosto a partir de las 12:00 h. Ahí los niños y niñas de entre 6 y 12 años conocerán cómo es un grabado en linóleo con distintas figuras que ellos mismos podrán imprimir.

El taller está centrado en las diversas posibilidades que uno o varios fragmentos pueden proporcionar para la construcción de una o varias piezas, aprovechando que la técnica del grabado permite la multi reproducción. La actividad es gratuita, con cupo limitado a 15 participantes, por lo que se requiere de un registro previo dirigido al correo munae.serveducativos@inba.gob.mx

Por otra parte, el taller Gráfica para la niñez, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 10 años, es una actividad en la que podrán descubrir las técnicas empleadas en la gráfica para obtener estampas. Se efectuará del martes 13 al viernes 16 de agosto, a las 11:30 h. Inscripciones en el correo: munae.serveducativos@inba.gob.mx. La actividad es gratuita, con cupo limitado a 10 personas por día.

Un fragmento al aire es un taller permanente a lo largo de la exposición Fragmentaciones al límite. Carlos Soto. Este ejercicio se realizará a partir de una placa de gelatina y tintas base agua no tóxicas. El visitante podrá registrar una parte de su cuerpo sobre la placa de gelatina dejando una huella que posteriormente podrá estampar sobre un papel adhesivo que, a su vez, pegará en el muro donde se exhibirá la obra colectiva que se irá formando. Puede ser una mano, un pie, quizá un brazo o el rostro, el objetivo es dejar una huella.

La actividad es gratuita con boleto de acceso al museo. Tendrá lugar del miércoles 14 de agosto al domingo 20 de octubre, de miércoles a domingo, de 10:00 a 16:30 h. El cupo es limitado y está dirigido al público en general.

Cabe señalar que todos los viernes se realiza el taller Viernes de gráfica, dirigido a todo público, en el que podrán realizar su propio grabado, imprimir una estampa y colocarse un sello corporal. La actividad es gratuita y se realiza de 12:00 a 15:00 h.

El Museo Nacional de la Estampa se ubica en avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

