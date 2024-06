El Museo De Arte Moderno Revisará Su Colección Fotográfica Desde Una Perspectiva Histórica Y Transversal

Get Access To Every Broadway Story



Con el propósito de ofrecer una aproximación al origen de su acervo fotográfico, bajo diversas miradas y puntos de análisis, el Museo de Arte Moderno (MAM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), ofrecerá la conferencia Pesquisas sobre la colección fotográfica del MAM, el miércoles 26 de junio, a las 19:00 h, en el Redondel del recinto museístico, como parte del programa Noche de Museos. La entrada es libre.

Se trata de una actividad inscrita en la exposición Manuel Álvarez Bravo. Pesquisas de la lente que presenta el recinto del Inbal dentro de los eventos conmemorativos que ha organizado por su 60 aniversario y en la que se revisará el legado fotográfico de Manuel Álvarez Bravo, así como la colección que formó a partir de las referencias visuales de diversas fotógrafas y fotógrafos.

Participarán Aurelia Álvarez Bravo, Claudia Perulles y Miguel Álvarez, quienes ahondarán en la colección fotográfica del MAM desde su experiencia y puntos de vista. “El conversatorio que vamos tener va a centrar la atención en la colección fotográfica del museo bajo tres perspectivas y lugares de investigación diferentes”, comentó en entrevista, Brenda Caro, curadora del museo.

“Creo que va a ser muy interesante tener esta perspectiva histórica y a la vez transversal. La idea es dialogar, ver hacia dónde gira y qué lecturas nos proponen los participantes para entender el origen de esta colección y cuál es el peso que tiene. Aurelia Álvarez, más allá de ser hija de Manuel Álvarez Bravo, ha hecho una labor muy amplia de investigación, resguardo y documentación de la obra de su padre”.

Por su parte, Claudia Perulles es una acuciosa investigadora del Archivo Manuel Álvarez Bravo y se ha dedicado a hacer una documentación sistemática del trabajo del fotógrafo y su influencia; y Miguel Álvarez es un investigador joven, centrado en la fotografía en México y quien formó parte del museo, por lo que conoce muy bien la colección, afirmó la especialista.

Explicó que el origen de la colección fotográfica del MAM se encuentra en la generosa donación que hizo Manuel Álvarez Bravo en 1972 de obras de su colección y un año después de la adquisición de las 400 obras de la autoría del fotógrafo. “El título de Pesquisas alude a no dar nada por sentado y ver lo que la colección nos sigue diciendo hoy en día”.

Aseveró que el MAM fue de las primeras instituciones públicas dedicadas a coleccionar fotografía, en darle su lugar como disciplina artística propia de la modernidad y a hacer investigación sobre ella.

El Museo de Arte Moderno se ubica en avenida Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec. Horario de visita: martes a domingo de 10:15 a 17:45 h.

