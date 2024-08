El Inbal Recibe Por Tercer Año Consecutivo El Premio Antonio García Cubas

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), informó que la publicación Equilibrio múltiple. Eduardo Terrazas. Obras/Proyectos 1968-2023, resultó ganadora en la categoría “Catálogo” en la ceremonia XXVI de los Premios Antonio García Cubas, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La distinción fue entregada a la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López; a Joshua Sánchez, curador en jefe del MPBA; Mariana Casanova, coordinadora editorial del museo, y a Alejandra Lerdo de Tejada, directora de Comunicación de la Fundación Mary Street Jenkins, durante la inauguración de la xxV Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (Filah), celebrada en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, este jueves 8 de agosto de 2024.

Este volumen, diseñado por Fernando Espinosa, bajo la guía del maestro Terrazas, presenta ensayos de María Minera y Daniel Garza Usabiaga, curador de la muestra homónima exhibida en el MPBA de junio a octubre de 2023, ofrece una lectura actualizada sobre la multifacética trayectoria de Eduardo Terrazas, artista cuyo trabajo ha influido y enriquecido la escena artística contemporánea de México con su habilidad para fusionar las tradiciones culturales con la vanguardia estética.

Este es el tercer año consecutivo que el MPBA recibe el galardón en la categoría “Catálogo” del Premio Antonio García Cubas con el que se reconoce la labor editorial en el campo de la Antropología y la Historia. Esta publicación, como todo el programa editorial del MPBA en los últimos 10 años ha sido posible gracias al invaluable apoyo de la Fundación Mary Street Jenkins, dando cuenta del compromiso con un programa editorial de excelencia que contribuye a la memoria institucional y la discusión sobre la historia del arte de nuestro país.

El catálogo Equilibrio múltiple. Eduardo Terrazas. Obras/Proyectos 1968-2023, puede ser adquirido en la tienda del museo, ubicada en la planta baja del recinto en un horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h, y en el sitio web de Amigos del Museo del Palacio de Bellas Artes: https://ampba.org/tienda.

Para más información sobre las exposiciones que se presentan actualmente, se pueden consultar las redes sociales del museo: Facebook: Museo del Palacio de Bellas Artes.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More