El Inbal Concluye Restauración Del Mural La Guerra Y La Paz, De Aceves Navarro

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), instancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con las Secretarías de Cultura y de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Gobierno de la Ciudad de México, concluyó los trabajos de restauración del mural La guerra y la paz, del artista Gilberto Aceves Navarro, los cuales fueron realizados por especialistas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam).

En un recorrido realizado por la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, acompañada por Juan Aceves, hijo del gran pintor Aceves Navarro, de la directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultura, Liviera Jara García; la subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble, Dolores Martínez Orralde; del subdirector ejecutivo del Cencropam, Ernesto Martínez Bermúdez, se constató el espléndido trabajo de rescate y conservación de esta obra muralista localizada en la colonia Santa María la Rivera.

La titular del Instituto, Lucina Jiménez López, anunció que se elaborará un Plan de Conservación para este mural, coordinadamente con las instancias del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual se impulsará la participación de quienes habitan esta zona con énfasis en acciones de apropiación de las juventudes e infancias de la colonia Santa María la Rivera, donde se ubica este mural, y que en los trabajos de restauración se pudo rescatar la firma original del maestro Aceves Navarro.

En presencia de la coordinadora de Patrimonio Cultural, Isadora Rodríguez Gómez, y del arquitecto Óscar Álvarez Palmerín, de la Seduvi, detalló que incluso se puede hacer un ejercicio social-pedagógico de divulgación de cómo se restauró y cómo estaba, además de llevar a cabo la jornada de dibujo y de grafiti; las cuales se darían a conocer a través de las Asociaciones de Vecinos.

Al referirse a la acción territorial, comentó que una vez que pase la primera etapa de comunicación, se puede invitar a las juventudes a “que vengan y hagan una reelaboración del mural, pero en el tapial; es una manera de fortalecer el vínculo emocional y afectivo con el patrimonio, con lo que el artista significa y con lo que él quiso plasmar en un momento tan puntual de la historia mundial”.

Y reiteró: “Podemos organizar una jornada de dibujo que se llame La Jornada Aceves Navarro. Si hacemos esa jornada de dibujo comunitario es una manera de recordar el valor del aporte del maestro, porque él era el mejor maestro de dibujo que haya tenido este país. Ese valor mismo, si lo volvemos acción comunitaria, lo podemos hacer aquí en la calle”.

Asimismo, reconoció al personal especializado de Cencropam por el intenso y profesional trabajo de recuperación del mural del maestro Aceves Navarro, el cual inició en mayo y concluyó en junio pasado, como parte del programa permanente de conservación del patrimonio artístico nacional que realiza el Inbal. Además de externar un agradamiento especial al señor Felipe Cho por su contribución a la conservación del patrimonio artístico.

También destacó que en este proyecto se contó con el apoyo incondicional de la secretaria de Cultura capitalina, Claudia Curiel de Icaza, y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con las cuales se dignifica el patrimonio artístico de la ciudad, a través de un cuidado mutuo entre instituciones y ciudadanía, con la finalidad de invitar al público a apreciar la obra y dialogar con ella en el espacio público.

Cabe recordar que la directora general del Inbal acordó la restauración de uno de los trabajos más importante del maestro Aceves Navarro, quien fue un gran pintor, muralista, dibujante y maestro de cuatro generaciones en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, además de revolucionar el arte moderno en México y generar una estética que le da a esta esquina una personalidad única”.

Los especialistas del Cencropam realizaron la intervención, la cual está documentada con registro fotográfico antes, durante y después de cada proceso; además de realizar sobre la superficie decorada acciones de limpieza mecánica y química, eliminación y sustitución de resanes frágiles; consolidación y nivelación de áreas desprendidas, así como reintegración cromática en zonas requeridas y aplicación de capa de protección sobre toda la superficie.

Asimismo, el personal técnico del Taller de Pintura mural llevó a cabo calas estratigráficas en el lado derecho del mural realizado en 1996, donde se pudo corroborar la existencia de la firma del autor.

La restauración de la obra, la cual comprende 195.20 metros cuadrado, se coordinó con las autoridades involucradas del rescate del complemento de la pintura mural existente en esta área, por lo que trabajos iniciaron con la liberación y restauración en mayo y concluyó el 28 de junio del presente año.

Las labores de restauración, en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se realizaron debido a que el mural La guerra y la paz lo realizó el maestro Aceves Navarro en 1996 sobre un muro que pertenece a la casa habitación localizada en José Antonio Alzate 77, esquina con Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, la cual está registrada en el Catálogo Nacional de Inmuebles con Valor Artístico de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Mueble del Inbal.

Gilberto Aceves Navarro (1931-2019) estudió en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 1950 y en 1952 trabajó al lado de David Alfaro Siqueiros en la realización de los murales de Rectoría, en la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su trayectoria realizó más de 300 exposiciones colectivas y 140 muestras individuales y fue miembro de la Academia de Artes desde 2003, año en que ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. Falleció el 21 de octubre de 2019 en la Ciudad de México.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.