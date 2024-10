El Inbal Celebra El Décimo Aniversario De Las Jornadas De Danza Española

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (Cenidi Danza), celebran el décimo aniversario de las Jornadas de Danza Española.

Reflexión y creación, consolidándose como un espacio de reflexión y de conexión dentro de la comunidad dancística en México. Coordinada por Ariadna Yáñez, investigadora del Cenidi Danza, y Lina Ravines de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, la décima edición se realizará el 13 de octubre en las diferentes áreas del Centro Nacional de las Artes (Cenart). Entrada libre, las actividades académicas son con registro previo en cenidid.jornadasdanzaespa@inba.edu.mx.

De acuerdo con Ariadna Yáñez, “esta celebración se acompaña de reconocidos maestros que dejan a la vista la importancia de la investigación, como se verá en las conferencias sobre la evaluación física, con Soledad Echegoyen, de la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello del Inbal (Endngc) y de la educación, con Teresa Castillero (ENP-UNAM). Asimismo, con las ponencias de Cassandra Arroyo y Mariana Carrillo, ambas de la Endngc. “En lo escénico tenemos un programa diverso”, anota la maestra Lina Ravines. “En la inauguración participan tres talleres de flamenco bajo la dirección artística de Aline Lecona, María del Mar Glagovsky y Rosa María Navarrete. La Gala de clausura está a cargo de Ricardo Rubio, Erika Suárez y Marien Luévano, actividad que será transmitida en vivo por Facebook del Cenidi Danza”, dijo.

Las Jornadas buscan identificar necesidades y abordar las preocupaciones en áreas como la enseñanza, investigación, creación, mercado laboral y la salud, abarcando todas las facetas de la danza española. Mediante la organización de foros se fomenta el estudio, análisis, reflexión y crítica, así como espacios escénicos que impulsan la creación y la práctica de esta expresión artística.

En emisiones anteriores han participado personalidades como: Alan Stark, Ana Alberdi, Bárbara de las Heras, Elena Anaya, Elena Flores, Érika Suárez, Idoia Murga, Lya Morgana, Ma. Patricia Linares, Pilar Rioja, Rosa Lilia Zellet Elías y Sabás Santos, quienes han dictado charlas, conferencias, mesas y talleres. De igual forma se han integrado organizaciones como la Academia Rioja, la Escuela de Iniciación Artística núm. 2, la Compañía Zarabanda. Danzas Históricas, Lina Ravines compañía Flamenca y los grupos de danza de Lya Guilliem, Rosa María Navarrete y Guadalupe Echegoyen, entre otros.

