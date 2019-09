El Estreno De Obras De Vanguardia Dará Inicio El 41 Foro Internacional De Música Nueva Manuel Enríquez

Con el estreno de dos obras a nivel mundial y dos en México, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), inaugurará en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes el 41 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez (FIMNME), el viernes 20 de septiembre a las 20:00 horas.

Esta es la tercera ocasión en que la OSN realizará el estreno mundial de la obra ganadora del Premio Ibermúsicas de Composición para Obra Sinfónica 2019. Esta vez el galardón correspondió a Destitutiva, del colombiano Juan Camilo Hernández Sánchez (1982), una obra polémica y compleja que se añade al catálogo de voces de vanguardia, dijo José Julio Díaz Infante, coordinador nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), quien destacó la importancia de este programa que fomenta la diversidad cultural iberoamericana en el ámbito de las artes musicales.

Como parte de los estrenos en México se presentará Change and Identity, del mexicano Vicente Barrientos Yépez (1972), elegida por convocatoria, así como Rocaná, de la compositora coreana Unsuk Chin (1961), obra sinfónica de un solo movimiento que toma su nombre del sánscrito ruc (resplandecer, cielo brillante).

Díaz Infante comentó que Rocaná posee una orquestación muy demandante, con una partitura que contempla ocho contrabajos de cinco cuerdas. "Es una obra que traemos al público mexicano para que tenga acceso a lo que se realiza en Europa y Asia. Para la OSN, que en esta ocasión contará con la dirección de José Luis Castillo, representa un reto interpretar este programa que está fuera de su repertorio acostumbrado. Sin un buen director y una gran orquesta sería imposible dar cabida a todas estas voces".

Unsuk Chin fue alumna del compositor húngaro György Sándor Ligeti, cuya única ópera El gran macabro, en versión de concierto multimedia, cerrará el Foro el 13 de octubre.

Imaginario II, obra de estreno en homenaje a los primeros 80 años de vida de Manuel de Elías

En la inauguración del FIMNME se conmemorará el 80 aniversario del compositor mexicano Manuel de Elías (1939), con el estreno de Imaginario II, obra para piano y orquesta, cuya parte pianística estará a cargo de Gonzalo Gutiérrez, instrumentista del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic).

Al respecto, el autor y director de orquesta (5 de junio de 1939) comentó que no suele hablar de su obra, porque considera que la mejor manera de expresarse es con sonidos; "las palabras no me acaban de satisfacer, por eso no soy muy adicto a hablar".

Manuel de Elías, quien realizó estudios de piano y composición con su padre, el afamado músico Alfonso de Elías (1902-1984), en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, tomó también cursos en Estados Unidos y Europa.

"Me honra que me hagan este homenaje, es toda una vida, 80 años, todos vividos dentro de la música porque mi padre fue un músico muy importante. Son mis primeros 80 años, si volviera a nacer estaría instalado en esta actividad, desde luego que sí", afirmó el compositor.

Para Manuel de Elías, el Foro Internacional de Música Nueva de "su tocayo" Manuel Enríquez tiene varias cosas importantes para él. "Con Enríquez conviví mucho tiempo y trabajamos desde que se fundó el foro. Fui director de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Palacio de Bellas Artes fue por muchos años mi casa; desde la infancia mi padre me llevaba a los conciertos, me sentaba en la última fila del tercer piso, donde es mejor la acústica, además de todos los años que trabajé ahí".

Al referirse a la obra que se estrenará, mencionó que sustancialmente es la misma que Imaginario para pianoforte y órgano positivo, estrenada en 2015. Lo que cambia es el timbre y el color. "Después del estreno pensamos que sería hermoso hacerla para piano y orquesta. La parte del piano quedó prácticamente en la forma original, con una presencia lúdica y brillantes momentos de diálogo con la orquesta".

Comentó que aunque ya sabe cómo suena su obra, no la ha escuchado con la OSN, por lo que estará presente en el estreno para escucharla en vivo. Añadió que mientras la vida se lo permita, continuará en la composición, "es mi gusto, mi convicción, me importa mucho llevar mi discurso adelante, apenas son los primeros 80 años".

Juan Camilo Hernández, compositor colombiano, honrado de estrenar en el Palacio de Bellas Artes

Por su parte, el compositor colombiano Juan Camilo Hernández Sánchez, cuya obra resultó elegida entre un total de 173 presentadas por compositores de toda Iberoamérica, comentó que es la primera vez que se encuentra en nuestro país por cuestiones de trabajo, anteriormente había venido de paseo.

Al hablar de su obra Destitutiva, dijo que consta de tres aspectos, primero hay una parte ritual, con un sentido iniciático; después viene algo más festivo, el éxtasis, para culminar con el aspecto colectivo insurreccional.

"Ser ganador de Ibermúsicas es un reconocimiento importante, porque hay músicos excelentes en los países iberoamericanos. Estos concursos significan un gran apoyo para la creación artística".

Dijo estar honrado de que su obra se estrene en el Palacio de Bellas Artes, referente cultural para América Latina y el mundo, a nivel arquitectónico, pictórico, por la historia que tiene y su impresionante Sala Principal.

"Estoy contento de estar aquí, de conocer artistas y compositores mexicanos, de poder compartir esta obra y que sea interpretada por una orquesta de tanta trayectoria, como la OSN", finalizó.





