El Ciclo De Conferencias Cenidim 2024 Abordará El Estudio De La Canción Para Las Infancias En América Latina Y Caribe

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim), invitan a la conferencia A dos voces. Abordajes al campo de la canción para las infancias en América Latina y el Caribe, a cargo de los maestros Julio Eduardo Gullco Itzcovich (Cenidim) y Juan Sebastián Asuaga Bonnafon (Instituto de Profesores Artigas –IPA, Uruguay–).

La conferencia abordará la canción para las infancias en América Latina y el Caribe desde los años sesenta del siglo XX a la actualidad, a partir de las investigaciones en curso de los conferencistas, en México y Uruguay. Los conceptos teóricos básicos, en ambos casos, aluden a la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, entre otros referentes.

Julio Eduardo Gullco es investigador titular del Cenidim, donde ha desarrollado el proyecto Fonografía Mexicana de la Canción para Niños, un acervo que integra fonogramas, partituras y textos sobre educación musical y creación de canciones para la niñez. Asimismo, ha escrito artículos y presentado ponencias en encuentros y congresos sobre la materia; además de ser creador del programa de radio @ ton y son. Canciones para la infancia y alrededores, transmitido por la emisora Código CDMX Radio Cultural en línea de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Participa en el proyecto Repositorio General de Bases de Datos del Cenidim 2024.

Juan Sebastián Asuaga es docente en Educación Artística por la Universidad Nacional de Rosario (UNR, Argentina), y tesista en el Doctorado en Artes en la Universidad Nacional de La Plata, además de profesor de educación media en Educación Musical. Se desempeña como director estable del Coro Departamental de Canelones y docente en educación media y terciaria. Ha editado dos libros de educación musical; un cuaderno de partituras de obras corales uruguayas; un catálogo de obras musicales contemporáneas de tradición escrita; y un disco compacto de canciones para las infancias con el Proyecto Musical Juan Retazo.

La conferencia se llevará a cabo el 31 de mayo a las 13:00 h, por el canal de YouTube del Cenidim y será moderada por el coordinador de investigación del Cenidim, Christian López-Negrete Miranda.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.