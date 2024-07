Dueto De Piano Y Violonchelo Recrean Música De Beethoven, Brahms Y Rajmáninov

Enter Your Email to Unlock This Article



El dueto integrado por el pianista ruso Alexander Pashkov y el violonchelista Adolfo Ramos ofrecerá un recital que incluye música de Beethoven, Brahms y Rajmáninov en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal), los días 27 y 28 de julio, respectivamente, como parte de los ciclos que realiza la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

El programa que se escuchará en ambos recintos está integrado por la Sonata núm. 2 en Sol menor, Op. 5 núm. 2, de Ludwig van Beethoven (1770 –1827), la segunda de dos piezas camerísticas escritas por Beethoven en 1796 en Berlín dedicadas a Federico Guillermo II de Prusia.

Las sonatas para violonchelo y piano fue un género establecido por el genio de Bonn, este par de sonatas son históricamente significativas porque son las primeras en enfatizar técnicamente tanto al violonchelo como al piano. Con este esfuerzo Beethoven generó una voz propia y novedosa.

La segunda pieza a interpretar será la Sonata para violín núm. 1 en Re mayor, Op. 78, con arreglo de su autor Johannes Brahms (1833–1897). Para concluir el concierto se eligió la Sonata, Op. 19, de Sergéi Rajmáninov (1873–1943).

Adolfo Ramos ha sido integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional y de Ónix Ensamble. Fue profesor del Conservatorio de Música del Estado de México. Es violonchelista principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México e integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes.

El invitado especial de estas presentaciones es el pianista ruso Alexander Pashkov, quien radica en Morelia, Michoacán, donde es profesor del Conservatorio de las Rosas. Ha participado en los festivales Blanco y Negro, Bernal Jiménez de Morelia, Semana del Piano en Monterrey y el FIC en Guanajuato. En 2015, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán grabó un disco con música de compositores michoacanos de los siglos XVIII y XIX. Desde 2016 es maestro de la Catedra Francisco Araiza en el Conservatorio Nacional de Música. Es autor de obras para orquesta, coros y música de cámara.

El concierto se presentará el sábado 27 de julio a las 11:30 h en el Munal y se podrá disfrutar nuevamente el domingo 28 de julio a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

