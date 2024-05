Domingo De Técnica Y Club Patio Oval, Actividades Para Todos Los Públicos En El Museo Nacional De San Carlos

Enter Your Email to Unlock This Article



El domingo 26 de mayo se llevará a cabo el taller Domingo de técnica. Tinta china, de 13:00 a 15:00 h, y el 31 de mayo la actividad Club patio oval. Secretos de una colección, dirigida a infantes, de 10:00 a 14:00 h en el Museo Nacional de San Carlos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), instancia de la Secretaría de Cultura federal.

En el marco del mes de los museos se presenta Domingo de técnica, taller que se realizará de manera transversal por las exposiciones Arte y lucha. Aurora Reyes (1908 - 1985) y Rosario Cabrera. Una pintora a contracorriente 1901 - 1975, haciendo énfasis en cómo la empleaban ambas creadoras en su producción artística, como una suerte de exploración entre simbolismo e investigación.

El objetivo es que el público explore las cualidades de la técnica —que fue una de las bases del dibujo para diversas generaciones de pintores(as)— en trazos seguros y delicados, con líneas delgadas o voluminosas, a través de tonalidades monocromáticas y que concreten una idea pictórica.

En cuanto a Club patio oval: Los secretos de una colección está dirigida a infancias y el principal objetivo es explorar el método de investigación que se desarrolla en la etapa inicial del crecimiento, es decir, por medio de la experimentación a través de emociones y sensaciones.

El objetivo es crear un espacio seguro donde las infancias pregunten, observen, comenten y propongan ideas sobre el devenir de los museos. Para esto se realizará un ejercicio en el que indaguen acerca de una pieza, experimenten con recursos didácticos y propongan ideas sobre el desarrollo y futuro de los museos, todo derivado del juego como práctica de socialización, conocimiento y aprendizaje.

La actividad se llevará a cabo el 31 de mayo de 10:00 a 14:00 h en el recinto de la Red de Museos Inbal, que se ubica en avenida México Tenochtitlan No. 50, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

