Dan A Conocer La Convocatoria Del Premio Bellas Artes Baja California De Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2024

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el Estado de Baja California, por medio de su Secretaría de Cultura, convocan al Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2024.

Podrán participar personas escritoras mexicanas o extranjeras que hayan residido como mínimo cinco años en el país, con una obra de teatro inédita, que no haya sido presentada, con temática libre, escrita en español o en alguna de las lenguas del Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (inali.gob.mx/clin-inali/). La obra deberá contar con una extensión mínima de 30 cuartillas o considere un tiempo aproximado de 50 minutos de representación escénica. Se define como obra inédita aquella que no ha sido dada a conocer al público por primera vez, total o parcialmente, en cualquier forma o medio.

Las candidaturas al premio se recibirán vía digital a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el viernes 26 de abril de 2024, a las 13:00 h, a través de la Plataforma de Participación de los Premios Bellas Artes de Literatura: sgba.inba.gob.mx/pbal.

El jurado será designado por las instituciones convocantes y estará integrado por tres especialistas en Dramaturgia: personas escritoras, críticas e investigadoras de reconocida trayectoria y prestigio. El fallo será definitivo e inapelable y se efectuará durante la primera semana de junio de 2024.

Para más información se pueden consultar las bases de la convocatoria en la plataforma de la Secretaría de Cultura federal o en el portal del Inbal (tinyurl.com/34c3ttsd), así como en el sitio web de la CNL (literatura.inba.gob.mx).

Impulsando la creación teatral

El Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández es un reconocimiento que surgió en 1977, con el fin de apoyar a las nuevas generaciones de autoras y autores teatrales para llevar a escena sus obras inéditas.

Desde 2018, bajo su nombre actual, abrió su convocatoria a trabajos escritos en cualquiera de las 68 lenguas incluidas en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, así como a obras creadas en Lengua de Señas Mexicana.

Tras más de cuatro décadas este premio ha distinguido la obra de: Sabina Berman (1979, 1981 y 1983), Hernán Galindo (1994 y 2004), Jesús González Dávila (1985), Estela Leñero (1989), Javier Malpica (1997), Luis Ayhllón (2006), Ignacio Padilla (2008), Bárbara Colio (2009), Alejandro Ricaño (2011), Alexa Legorreta (2013), Lorena Venta Betancourt (2018), Carlos Manuel Cruz Meza (2019), Sandra Burgos García (2020) y Ángel Aurelio Hernández Arreola (2022).

En 2021, el premio fue declarado desierto por lo que, de acuerdo con la convocatoria, se implementó el Diplomado Virtual de Dramaturgia “Luisa Josefina Hernández”, del 18 de octubre de 2021 al 20 de enero de 2022, impartido por Enrique Olmos de Ita, Conchi León, Ximena Escalante, Berta Hiriart y Silvia Peláez; en el cual 25 alumnos de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán se inscribieron y concluyeron su formación durante 120 horas.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.