Crítica: TE QUIERO HASTA LA LUNA at Foro Lucerna

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“¿Cuántos años tienes?”

A los siete años, Julia y Pablo se conocieron en medio del bullicio de un salón de clases comandado por la imponente Miss Margarita. A los doce, en medio de hormonas y música para bailar, dos amigos se dieron un beso y nació una promesa que ni una papelería podría romper. Ahora, a los treinta, Pablo y Julia están a punto de cumplir uno de sus sueños más grandes como pareja… a pesar de que las cosas no hayan salido como lo planeaban. Preparados todos, pues la siguiente parada será ese satélite blanco (¿o amarillo?) donde lo único que ninguno de los dos debe olvidar es que ni los helechos, ni el amor, mueren por completo.

“Pensé que ya no venías.”

Ubicada en un futuro, posiblemente ya no tan lejano, donde los viajes siderales a la luna son parte de las opciones turísticas de la humanidad, “Te Quiero Hasta la Luna” de Matías Puricelli, Fran Ruiz Barlett y Sofía González Gil es una dulce comedia romántica que sitúa a sus protagonistas en un vuelo comercial por el espacio con dirección a sus recuerdos, a las razones por las que ya no están juntos, a aquellas por las cuales sí deberían de estarlo. Entre flashbacks a distintos momentos de las vidas de Julia y Pablo, con canciones que podrían parecer siempre la misma, y a partir de entender que la vida adulta a veces se interpone con lo que debería ser una historia de amor para toda la vida, la obra es un divertimento ligero, casi inocente, que entre risas y suspiros invita a la audiencia a creer que hay relaciones que son para toda la vida.

“SI quieres podemos ser amigos.”

Aún cuando ya no están juntos como pareja desde hace seis meses, Pablo y Julia cumplieron su promesa de ir a la luna juntos. La incomodidad es palpable, así como el evidente cariño que aun sienten el uno por el otro. A través de flashbacks al pasado, específicamente a cuando tenían siete y doce años, se conoce la génesis de su amistad y de su romance, momentos que se irán revisitando para conocer sus personalidades, sus manías y creencias, las razones detrás de unas cenizas que Pablo ha traído al viaje, o el por qué es tan importante cantarle a una planta.

“Yo soy tu única amiga.”

Así como el viaje que emprenden Pablo y Julia, “Te Quiero Hasta la Luna” es un escapismo, un divertimento ligero que busca las risas y conmover, que la gente recuerde esos amores de infancia y adolescencia, que se preste a esta travesía por el espacio y los recuerdos para creer que el amor siempre es posible. La adaptación y tropicalización a cargo de la también directora Anahí Allué consigue transportar el texto original argentino, estrenado hace ya más de 25 años, al México de 2026, elemento que acentúa no sólo la comedia, también la conexión con la audiencia. Aun cuando a momentos la dramaturgia pueda caer en un ciclo de ir al pasado y volver al presente una y otra vez, la liviandad de la trama, y el encanto de los personajes, con quienes es fácil empatizar, permite que uno se entregue a este romántico cuento sin tantas demandas.

“Lo mejor de viajar en una nave espacial es mirar por la ventana.”

Al centro del escenario hay una tarima blanca circular que hace las veces de la cabina principal de la nave espacial. Sobre esta, una esfera de gran tamaño iluminada en azul, o celeste, pende en representación de nuestro planeta, mientras que alrededor de la tarima hay esferas más pequeñas creando toda una galaxia. A lado de los protagonistas se encuentran sus maletas de donde irán sacando el vestuario necesario para convertirse en las versiones más jóvenes de ellos mismos, y de la parte trasera salen otros elementos como una planta y un ukulele. Cuando una urna se abre en escena, un momento de magia pura y encanto sucede mientras se le rinde homenaje a una buena maestra.

“Yo pagué por un viaje con vista a la vía láctea.”

Anahí Allué revisita “Te Quiero Hasta la Luna” luego de ya haberla montado en diversas ocasiones y con distintos elencos desde el 2011 cuando estrenó la obra por primera vez en México. Uno de los factores más notables y destacables es la manera en que Allué ha sabido mantener la esencia de su montaje, le ha sido fiel a su visión original, al mismo tiempo que es capaz de darle un nuevo respiro y hacerla sentir fresca y actual. Igualmente notable es el tono que establece, uno que no exacerba ni la comedia ni el melodrama, que mantiene lo romántico sin caer en la cursilería, que es capaz de desarrollar un caramelo escénico que deleita el paladar en su sencillez y dulzura no empalagosa. Esto se consigue en colaboración con un equipo creativo conformado por Norberto Reyes en el diseño de escenografía y diseño de arte, el diseño sonoro de Iker Madrid, la iluminación de María Vergara y el diseño de vestuario de Pilar Boliver.

“Necesito que tengamos doce.”

El día en que se conocen a los siete años, la risa de Pablo, abierta y un tanto ruidosa, es imitada por Julia para encanto de ambos, dando inicio a su larga relación; ya a los doce, entre bailar música de los noventas y discutir que lo mejor de ir al cine son los avances de las películas, queda más que claro que la química entre ellos dos es imposible de quebrar; como una pareja que se ha roto a los treinta, ambos personajes se muestran más serios, adultos, aun cuando se entregan con el corazón a cantarle a un helecho a una maestra de la primaria.

“Definitivamente vemos lunas distintas.”

Un factor esencial para el buen desarrollo de “Te Quiero Hasta la Luna” es la química escénica que tiene que existir entre los dos protagonistas. La complicidad que desarrollan María Kemp y Miguel Tercero permite que cada uno brille desde su propio personaje, al mismo tiempo que como dupla sean encantadores y divertidos. La obra le permite a ambos sacar a relucir sus capacidades en la comedia y el canto, en el caso de Tercero también en tocar el ukulele, dando como resultado que la audiencia se entregue a ellos por completo.

“Que disfruten del paisaje estelar.”

Mi viaje hacia la luna comenzó hace trece años con quien hoy es mi esposo, mejor amigo, socio y cómplice. Lo conocí a los 39 años, afuera de El Círculo Teatral, en una noche que se convirtió eterna. A los 42 fue que nos casamos en el escenario del Teatro Milán, prometiéndonos amor para toda la vida. Sí, hemos tenido problemas, muchos y muy serios. Sí, hemos estado a punto de terminar nuestra historia, pero como buen helecho seguimos vivos, floreciendo, esperando que nunca termine nuestra travesía por las estrellas.

DRAMATURGIA: Matías Puricelli, Fran Ruiz Barlett y Sofía González Gil

DIRECCIÓN: Anahí Allué

ELENCO: María Kemp y Miguel Tercero

VOZ EN OFF: Diego del Río

DÓNDE: Foro Lucerna

DIRECCIÓN: Lucerna 64 esquina con Milán, Colonia Juárez.

CUÁNDO: Martes y miércoles 20:30 horas. Hasta el 23 de Septiembre 2026

COSTO: $500.

DURACIÓN: 80 minutos sin intermedio

'Photo Credit: Ricardo Castillo Cuevas'

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