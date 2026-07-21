Crítica: ÉXTASIS Y BELLEZA at Foro Lucerna

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“Lo que se dice de mí no soy yo.”

La guerra de Troya ha terminado. Helena, aquella que los hombres usaron como excusa para derramar sangre se ha convertido en un símbolo al cual odiar, a quien ninguna piedad se le puede entregar. Es por ello que la más bella de todas ha huido a la isla de Rodas en busca de la reina Polixo, esperando refugio, rogando por un lugar donde descansar. Hermosa, sin duda, pero ilusa, Helena nunca imaginó que las sirenas la guiaron a su perdición. Prepárense, pues las ruinas, la sangre y una nube de polvo ejecutarán venganza en nombre de todos aquellos que cayeron. La representación está a punto de comenzar.

“Yo no inventé la guerra.”

El proyecto Éxtasis de la reconocida dramaturga Ximena Escalante es una tetralogía que busca la deconstrucción de las tragedias griegas en busca de desmitificarlas, al mismo tiempo que explora el tema de la venganza basándose en arquetipos femeninos provenientes de dichas obras. De tal manera, en 2023 presentó Éxtasis Medea, y al año siguiente Éxtasis Puro, la primera abordando al personaje de Medea y en la segunda a Clitemnestra, ambas mujeres tomando venganza en contra de aquellos que las injuriaron. En esta tercera entrega, “Éxtasis y Belleza”, Escalante toma la figura de Helena de Troya, o de Esparta como ella prefiere ser nombrada, para hablar de la venganza desde la voz de aquellos que han perdido a seres amados a manos de la guerra.

“¿10 años de guerra por una nube de polvo?”

Tras advertirle sobre los peligros de su propia inestabilidad, la reina Polixo le concede asilo a Helena y la invita a tomar un baño para que deje atrás todas las dolencias de su viaje y huida. Ya en secreto, la monarca confabula con sus sirvientas, a quienes disfrazará de furias, para que entre todas lleven a cabo una representación teatral, misma que esconde en sus teatrales entrañas una venganza en contra de su huésped, pues todas las mujeres de Rodas han sufrido pérdidas inconmensurables tras la guerra de Troya.

“Hay que desandar la causa del mal.”

El mito que dicta que Polixo fue responsable de la muerte de Helena es uno de los más oscuros en cuanto al destino de la supuesta causante de la guerra de Troya, y es sobre este que Ximena Escalante construye “Éxtasis y Belleza”. Con evidente maestría en el tema y claridad en cuanto a la tesis que quiere desarrollar, desplegando sus dotes para la creación de diálogos que transitan entre lo poético y lo descarnado, la dramaturgia plantea la visión de dos mujeres de forma concisa y potente: la de aquella que fue usada como símbolo y excusa para un conflicto bélico, la de una mujer que perdió a sus hijos en la batalla y necesita de esa venganza para tratar de acallar su alma. Es en el desarrollo de estas dos voces femeninas que Escalante consigue la más poderosa entrega de su tetralogía, en el plantear que Helena no fue quien estuvo en Troya sino que era más bien un símbolo y un emblema para alzar las armas, en dejar en claro que Polixo sólo volverá a encontrar el placer en el sabor de la sangre de quien ella ve como su enemiga.

“La mujer hermosa que se cree monstruosa me pide ayuda.”

Al momento en que Polixo se presenta ante Helena disfrazada como una nube de polvo, representación de la figura que supuestamente suplantó a la bella mujer durante la guerra de Troya, un rayo de luz blanca se lanza sobre un espejo posicionado en la parte central del escenario, misma que se descompone en muchos haces de luz que se disparan hacia las butacas. Sobre el vestido de la reina, se proyecta la cara de Helena convertida en dicha nube, al mismo tiempo que se contrapone con la faz de la reina misma. Ante esta potente visión, Helena reacciona con terror desde un hoyo humeante en el piso, representación del baño que ella estaba tomando antes de que se escenificara tan dantesca pesadilla.

“Tenemos al mal del mundo en casa.”

El responsable de la dirección escénica de esta tercera entrega del proyecto Éxtasis cae en manos de Mauricio García Lozano quien consigue llevar la dramaturgia a un espacio donde columnas griegas de mármol en ruinas conviven con sirenas de colas negras creadas con telas, donde lo onírico y lo escénico conviven mano a mano para dar vida a una representación fatídica en el que la sangre fluye a borbotones como una madeja de estambre que cubre como un chal a su víctima, en el que lo femenino se celebra desde su gloria y terrorífica fuerza. El vestuario de Eloise Kazan combina lo actual con lo antiguo, lo mismo que lo hace la música original de Alfonso Olguín, creando un aura atemporal a la propuesta ya sea con un canto coral o con el uso de un tambor y una lira. La escenografía e iluminación de Víctor Zapatero, en conjunto con el diseño multimedia de Ismael Carrasco, crea atmósferas que ayudan a entrar a la mitología, siendo el uso del espejo y del vestido arriba mencionados piezas focales en el discurso estético. Sin duda, el pleno entendimiento de García Lozano sobre las intenciones del texto ayuda a que la puesta en escena sea la más sólida en lo que hasta ahora es una trilogía, tanto en conceptos visuales como en la potencia de las actoralidades.

“Vamos a hacerla morir de miedo.”

El dolor que Helena sufre, su desesperación ante el odio que el mundo tiene en su contra, se refleja en la cara de quien fuera considerada la más bella de todas como un sufrimiento siempre presente, salvo cuando el terror se apodera de ella, o es poseída por los recuerdos de una guerra en la que clama nunca estuvo. Por su parte, Polixo se presenta a momentos como una altiva monarca, en otros como una mujer agotada por la vida, cínica y calculadora. Al convertirse en parte de la pesadilla de Helena, la reina se transforma en un ente casi vampírico, sediento por la sangre de su enemiga, lista para entregarse al placer absoluto que le traerá su victoria.

“Soy tu horror.”

Al frente del elenco de “Éxtasis y Belleza” se encuentran Mariana Gajá y Mariana Giménez en los roles de Helena y Polixo respectivamente. El tono que ambas actrices asumen para la representación es uno que exacerba las emociones, donde Helena se entrega de lleno a su angustia o al terror, mientras que Polixo se deja llevar al punto del desquiciamiento o del org*smo. Dado que ambas actrices están operando en el mismo espacio actoral, el resultado es equilibrado, fascinante a momentos, acentúa el universo mitológico desde donde opera la anécdota. En este mismo tenor se encuentra Angélica Bauter en el papel de Teucra, una de las mujeres al servicio de la reina, quien asume el papel de la sangre durante la venganza en contra de Helena. Igualmente es de notar el trabajo que realiza Astrid Mariel Romo en el papel de una de las ninfas, quien con decir únicamente dos palabras repetitivamente, consigue proyectar toda una variedad de emociones. El resto del elenco lo conforman Alejandra Farah, Ditmara Náder y Daniela Gaytán en los papeles de Rodo y de dos sirenas respectivamente.

“Las viudas entienden de venganza.”

En 1969 estalló un conflicto armado entre Honduras y El Salvador conocido como la Guerra del Futbol. Se dice que la razón para que iniciaran los ataques fue las tensiones generadas entre los países a causa de los partidos clasificatorios para el Mundial de México 70. Las verdaderas causas detrás de esto fueron tensiones políticas, económicas, migratorias y territoriales acumuladas durante años. Helena fue tan responsable de la guerra de Troya como lo fue el futbol en este ejemplo. La guerra sucede por ambición, por sed de poder, por petróleo, por locura, por la bestialidad que reside en lo más oscuro del ser humano, no por una mujer. Sin embargo, en la guerra hay víctimas, daños colaterales, heridas que jamás cierran, y una sed de venganza para calmar demonios que residen en quienes han tenido pérdidas. Esperamos tu siguiente entrega Ximena.

DRAMATURGIA: Ximena Escalante

DIRECCIÓN: Mauricio García Lozano

ELENCO: Mariana Gajá, Mariana Giménez, Angélica Bauter, Astrid Mariel Romo, Ditmara Náder, Alejandra Farah, Daniela Gaytán y Vivián Cruz (alterna funciones)

DÓNDE: Foro Lucerna

DIRECCIÓN: Lucerna 64 esquina con Milán, Colonia Juárez.

CUÁNDO: Viernes 20:30, Sábado 19:00 y Domingo 18:00 horas. Hasta el 23 de Agosto 2026

DURACIÓN: 75 minutos sin intermedio

'Photo Credit: Ricardo Castillo Cuevas'

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