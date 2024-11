Con el propósito de reconocer la aportación de la poeta Minerva Margarita Villarreal a las letras y las humanidades, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, convocan al Premio Iberoamericano de Poesía "Minerva Margarita Villarreal" 2025.

Entre las bases para participar se establece que podrán hacerlo poetas de Iberoamérica mayores de 18 años, cualquiera que sea su país de residencia, con un libro inédito de poemas escrito en idioma español, con una extensión mínima de 60 páginas y máxima de 80. Se entiende por libro inédito aquel que no ha sido hecho del conocimiento público, por primera vez, en cualquier forma o medio.

Cada autor o autora podrá presentar un solo libro inédito. Los ejemplares se remitirán únicamente en formato digital PDF (deberá estar libre de metadatos con propiedades e información personal que permitan identificar al autor/a de la obra) por correo electrónico, con dos archivos adjuntos, a la dirección poesiammvillarreal@uanl.mx; en el primer archivo se incluirá el libro participante; en el segundo, la plica con el nombre y dirección del autor o autora, teléfono, correo electrónico, fotocopia del documento de identidad y una breve ficha curricular.

El periodo de recepción de los libros queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y cierra el lunes 20 de enero de 2025, a las 23:59 h, horario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.

No podrán participar en la presente convocatoria autoras y autores que hayan recibido en convocatorias pasadas el Premio Iberoamericano de Poesía "Minerva Margarita Villarreal"; trabajos que se encuentren en otros concursos a la espera de fallo, o trabajadoras y trabajadores de las instituciones convocantes.

El premio único e indivisible será de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), diploma y la publicación del libro por la Secretaría de Extensión y Cultura, a través de su Dirección Editorial Universitaria, y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en coedición con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura.

El jurado estará integrado por tres personas de reconocida trayectoria y prestigio en la Literatura nacional e internacional, mismas que serán elegidas por las instituciones convocantes y cuyos nombres serán dados a conocer al emitirse el fallo. El premio será otorgado por mayoría de votos y no podrá ser dividido ni declarado desierto.

El fallo del jurado será definitivo e inapelable; se dará a conocer a través de las redes sociales de las instituciones convocantes en el mes de junio de 2025. La ceremonia de premiación se realizará dentro de las actividades de la Escuela de Verano, en Monterrey, Nuevo León, México, durante el mes de julio de 2025. La Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL cubrirá los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de quien resulte ganador o ganadora para que asista a la ceremonia de premiación. En caso de presentarse medidas de contingencia, la premiación se realizará de manera virtual.

Para más información sobre las bases de participación, comunicarse a la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León: teléfono. (81) 13404350. Correo electrónico: poesiammvillarreal@uanl.mx.

