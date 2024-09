Con Recetas Y Degustaciones Celebran El Mes Patrio En El Centro Cultural El Nigromante Del Inbal

Con motivo de las Fiestas patrias y patronales de San Miguel de Allende, el Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), se presenta el ciclo Septiembre de sabores tradicionales, que convoca a mujeres depositarias de recetas ancestrales y de familia para compartir con el público.

El ciclo dio inicio el 7 de septiembre con la presentación del Recetario de cocina otomí, una recopilación de Laura Esther García Leos, con más de 100 recetas de Teresa López Hortelano, originaria de la comunidad rural La Cuadrilla, de las cuales se destaca el aprovechamiento de la milpa como sistema productivo y centro de la gastronomía mexicana, así como el uso de las variedades de quelites, la calabaza, el chile y el nopal, así como las leguminosas.

El ciclo continúa el día 14 de este mes con Margarita Rangel, quien platicará sobre el atole de flores de San Juan, receta que le heredó su suegra y que cada año prepara para compartir con familiares y vecinos que asisten a su casa para visitar el altar que ofrece en honor a la Virgen María.

El 21 de septiembre, Teresita Tovar compartirá tamales de piloncillo, una receta que aprendió de su abuela y que está presente en todas sus fiestas familiares.

Y para enlazar las fiestas de septiembre con la próxima conmemoración del Día de Muertos, el 5 de octubre, Carmen Gómez hablará del Alfeñique, no solo como elemento de ornato, sino como dulce tradicional, siendo ella de las pocas personas que en San Miguel de Allende continúan este oficio.

El ciclo de pláticas tradicionales es parte del Programa Comunitario que el Centro Cultural El Nigromante ha impulsado para fortalecer los lazos sociales y nuestra gastronomía mexicana, una de las pocas reconocidas por la Unesco.

El Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante se ubica en Calle Dr. Ignacio Hernández Macías 75, San Miguel de Allende, Centro.

