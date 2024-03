Con La Activación Sonora Río De Río Se Buscó 'Darle Voz' Al Glaciar Del Pico De Orizaba

Enter Your Email to Unlock This Article



Mostrar la vulnerabilidad de la naturaleza y, por tanto, de la humanidad, es lo que motivó a la artista Tania Ximena a crear la activación sonora Río de río, que se presentó la tarde del jueves 14 de marzo de 2024 en el Ex Teresa Arte Actual, y en la que participaron los músicos Juan Pablo Villegas y Carlos Edelmiro, así como el glaciólogo Guillermo Ontiveros, en el marco de la exposición Río de niebla, Río de adobe, Río de sangre, que estará hasta el 17 de marzo en ese espacio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Los músicos Villegas y Edelmiro señalaron que el proyecto consiste “en darle voz” a un pequeño fragmento del glaciar Jamapa, conocido como Pico de Orizaba que, desgraciadamente, corre el riesgo de desaparecer en menos de 10 años, debido al cambio climático, entre otros motivos.

Durante cuatro horas, por medio de videos y computadoras mostraron al público asistente al recinto del Inbal lo que sucede en la naturaleza, a través de este proyecto artístico-científico. Comentaron que antes de llevarlo a cabo hicieron un recorrido por el lugar. “Es un sitio muy bello y es uno de los últimos glaciares que quedan en todo el mundo, por ello le pedimos permiso para ascender a su cima y posteriormente crear esta obra sonora”.

En Ex Teresa se colocaron sensores de humedad, de temperatura y de sólidos disueltos, entre otros instrumentos científicos, los cuales nos hablan de la cantidad de minerales que contiene el glaciar que poco a poco se va deshielando.

Javier “N”, montañista guía del Pico de Orizaba y colaborador en este proyecto, dijo que es triste advertir cómo se va deshaciendo, “la última vez que lo visitamos descubrimos con tristeza que su deterioro se va acelerando”.

El glaciólogo Guillermo Ontiveros dijo que la enseñanza del glaciar en términos no científicos tiene que ver principalmente con nuestra vulnerabilidad y la conciencia de la permanencia de los seres humanos. “La cultura siempre la hemos desarrollado al margen de la naturaleza, lo que podemos hacer para revertir esto es voltear nuestros ojos a la naturaleza y cuidar su preservación”.

Ex Teresa Arte Actual se ubica en Lic. Verdad No. 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Horario de visita; de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.

