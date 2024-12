Compartirán Los Grabados Realizados En El Taller Viernes De Gráfica En El Munae

El Museo Nacional de la Estampa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ofrece de forma permanente el taller Viernes de gráfica que ha tenido excelente aceptación por parte del público. Las sesiones se imparten los viernes, de 12 a 15 h, abiertas al público en general.

Gerardo Ángel Hernández Mejía, quien forma parte del personal de Servicios Educativos del recinto, fue el encargado de dar una plática de introducción al taller para explicar qué es el grabado e invitar al público a hacer un recorrido por la exposición temporal El Nahual gráfico, de Sergio Sánchez Santamaría, para luego reincorporarse al taller donde elaboran sus grabados, inspirados en algunas obras del artista morelense, que podrán llevarse a casa y dejar una copia en el museo.

Actualmente, el equipo del Munae prepara una exhibición, a partir del 20 de diciembre, de una selección de los mejores trabajos realizados en estos talleres. “La aceptación ha sido muy buena, las personas que participan se van contentas con su grabado, y ahora tendrán la oportunidad de compartir sus trabajos en la exposición que realizará el Munae. Se seleccionarán aproximadamente 60 grabados de estas actividades”, precisó.

Los instructores del Munae cuentan con experiencia, de tal manera que logran excelentes resultados en trabajos de linografía, serigrafía, foam board, fotograbado con bordado, placa en gelatina, tatuajes corporales y monotipias.

En los Viernes de gráfica los participantes tienen la oportunidad de crear su propio grabado, imprimir una estampa o colocarse un sello corporal. El 13 de diciembre será la última sesión de este año, para reanudarse a partir del 10 de enero de 2025 en el Museo Nacional de la Estampa, ubicado en avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Centro Histórico.

