Celebran Posgrados Del Inbal Reunión De Trabajo

Representantes de escuelas, centros de investigación y coordinaciones de los 14 programas de posgrado profesionalizantes e investigativos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) realizaron una reunión con el objetivo de fortalecer el trabajo sistemático en cuanto a las maestrías y el doctorado dentro de la institución.

En la junta, convocada por la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), realizada el 18 de julio en las instalaciones del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (Cenidid), se abordaron aspectos académicos, operativo-administrativos y normativos; además de reconocer coincidencias, necesidades y tomar acuerdos como puntos de partida para seguir fortaleciendo los contenidos académicos, procesos administrativos y la coordinación entre escuelas profesionales y centros de investigación del Inbal.

Se propuso establecer una ruta formativa con la comunidad estudiantil que egresa de las escuelas profesionales del instituto para dar continuidad a su formación e invitarlos a participar en las maestrías y el doctorado.

Se determinó que, aunque hoy se cuentan con algunos convenios internacionales de colaboración con otras instituciones educativas, los posgrados requieren mayor difusión hacia dentro y fuera del Inbal, así como nacional e internacionalmente, por lo cual se necesita ampliar la oferta y brindar mayor movilidad a las y los estudiantes.

Las y los participantes a la reunión se comprometieron a la revisión de la normatividad académica que permita organizar y dar cumplimiento al mejor desempeño de todos los posgrados y fortalecer la relación con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) sobre los posgrados en artes, su registro y acceso a becas.

Finalmente se acordó sostener reuniones permanentes para dar seguimiento y trabajar sobre las propuestas y conformar la organización institucional de los posgrados al interior de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas y del Inbal.

