BWW Review: UNA CORONA PARA CLAUDIA en el Estudio Diana

En un mundo donde los musicales generalmente son grandes producciones que cuentan con extensos ensambles, "Una Corona para Claudia" se suma a los musicales de nueva generación. Un tipo de Musical contemporáneo que desafía las reglas del Musical clásico y que, gracias a eso, se convirtió inesperadamente en un éxito en España, de donde es originario.

"Una Corona para Claudia" llega a México de la mano del Productor Carlo Campos y su socio, Gustavo Aguilar. Carlo descubre este peculiar musical gracias a internet y rápidamente se enamora tanto del soundtrack como de su historia.

Creado por el español Iker Azkoitia con música original de Ricky Fan, este musical ha sumado más éxitos de los que pudieran haber contemplado al momento de su realización. Pues además de contar ya con 4 exitosas temporadas (y una 5ta próximamente), ha ganado premios en su natal España como "Mejor Montaje", "Mejor Actriz" y "Mejor Libreto"; ahora ha cruzado el océano para llegar a otro continente, a nuestro país, específicamente a nuestra ciudad de Guadalajara.

Fotografía Antonieta Rojas

"Una Corona para Claudia" cuenta una historia que parece sencilla, pero ramifica y es ahí donde encontramos la verdadera belleza que la compone; trata cuestiones tan cotidianas que nos enfrentan con los miedos que distinguen a nuestra generación.

Todo comienza cuando un grupo de amigos que organizan un viaje y por medio de una App consiguen quien los lleve en su auto, que en este caso es Claudia, una joven que trabaja en una florería y que tiene una manera muy libre y especial de ver la vida, algo que nos llega a parecer extraño en estos tiempos.... y también a los amigos que viajan con ella. Entre conversaciones mundanas, amor por las series, videojuegos y actividades típicas de los jóvenes de nuestra generación, nos encontramos con situaciones difíciles y que muchas veces buscamos evadir dignas del paso a la adultez, como trabajar en algo que te gusta o en algo que no te gusta pero paga bien, lo que esperan nuestros padres de nosotros, lo bueno y lo malo que nos puede causar una relación, lo que nos causa el miedo... pero al final, esta vulnerabilidad es dirigida hacia un mensaje esperanzador y que es pieza clave de este musical: Los actos de amor nunca se marchitan.

Desde la entrada al recinto se percibe un olor a flores que ya te pone en el ambiente adecuado antes de cruzar la puerta, y al entrar te das cuenta que esta producción no podría estar en un escenario de grandes dimensiones porque perderíamos la intimidad y cercanía con la historia y los actores, algo que se disfruta muchísimo. El Estudio Diana ofrece un espacio ideal para el montaje, mismo que está compuesto de una escenografía minimalista y donde cada pieza de ésta juega un papel en la historia. En cuanto a la música, no se necesita más que un piano y una guitarra, todo completamente en vivo... algo que me llamó mucho la atención fue que los actores no utilizaban micrófonos y el músico no usaba el sistema de audio propio del espacio, y aunque al principio pensé que no escucharíamos muy bien, la verdad me sorprendió el cómo no se necesitaba para nada, las canciones y los diálogos los disfrutamos a la perfección.

Fotografía Antonieta Rojas

Mauricio Cedeño hace un trabajo bellísimo en la dirección, pues cada segundo de lo que sucede en escena y con cada actor es imperdible.

La cuestión musical y vocal, a cargo de Pablo Arcos y Armando Morales respectivamente, te provoca el querer escuchar las canciones una y otra vez.

La iluminación siempre juega un papel importante en la creación del espacio, y debo destacar que el trabajo en esta puesta es impecable.

Por supuesto, el elenco se entrega de manera tan natural que te sientes parte de la historia, no solamente un espectador, pues la vulnerabilidad de los actores se siente dentro y fuera del escenario.

Definitivamente "Una Corona para Claudia" es un musical del que saldrás con una gran sonrisa, con un gran sentimiento de esperanza en el corazón respecto a nosotros mismos a lo que nos rodea.

Fotografía Antonieta Rojas

Una "Corona para Claudia" se está presentando en el Estudio Diana los viernes y sábados de agosto, a las 8:00pm y 7:00pm respectivamente. Puedes adquirir tus boletos en taquillas y en Ticketmaster.





