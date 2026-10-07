Artículo: SUPERHEROÍNAS at Adrienne Arsht Center For The Performing Arts

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La compañía mexicana Marionetas de la Esquina estrena el 10 de octubre la nueva creación escénica de Amaranta Leyva en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, con funciones también el día 11.

La compañía mexicana Marionetas de la Esquina llegará a Miami con Superheroínas, nueva creación escénica de la dramaturga y directora Amaranta Leyva, que tendrá su estreno el 10 de octubre de 2026 en el Carnival Studio Theater del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County, con funciones también el 11 de octubre.

La puesta en escena combina títeres, actuación, humor, recursos multimedia y participación del público para contar la historia de Ali y Azul, dos amigas que emprenden una aventura para descubrir que convertirse en superheroína tiene menos que ver con volar o usar una capa que con encontrar la propia voz, establecer límites y tener el valor de ser una misma.

Con más de 50 años de trayectoria, Marionetas de la Esquina es una de las compañías mexicanas de teatro de títeres de mayor reconocimiento nacional e internacional. Fundada en 1975, ha desarrollado decenas de montajes y una amplia labor de creación, formación y difusión dirigida a públicos infantiles, juveniles y familiares.

Ali y Azul viven en la Isla del Unicornio, un lugar habitado por sirenas, hadas, princesas y criaturas inesperadas. A lo largo de su recorrido descubren poderes ocultos y enfrentan sus propios temores mientras ponen a prueba la amistad, la imaginación y su libertad para decidir quiénes quieren ser.

Superheroínas tiene su origen en la serie de libros escrita por Amaranta Leyva y publicada por Alfaguara Niños. Sus personajes, preguntas y universos imaginarios pasan ahora de las páginas al escenario en una propuesta dirigida a niñas, niños y familias.

Leyva desarrolló la historia a partir de observar a su hija y a sus amigas durante la etapa preescolar y de la manera en que las niñas transformaban los modelos tradicionales de princesas y superheroínas para construir sus propias ideas sobre el mundo.

“A través del paso de princesas a superheroínas, iban entendiendo el mundo, hacían sus filosofías de la vida a través del rol de estos personajes y estereotipos, pero los iban llenando de su propia sabiduría y filosofía, de lo que iban aprendiendo de la vida”, explicó la autora.

Para Leyva, la imaginación permite a las infancias explorar sus miedos y construir herramientas propias para relacionarse con el mundo. “Obviamente se van a inventar poderes, porque todos necesitamos inventarnos poderes para vivir el día a día del mundo”, señaló.

Antes de su estreno, Superheroínas se presentó como work in progress en La Titería, Casa de las Marionetas, en Ciudad de México. El encuentro con el público permitió a la compañía observar la respuesta de los espectadores y afinar aspectos como el ritmo, la iluminación, la multimedia y la música antes de llevar la puesta en escena a Miami.

La dramaturgia y dirección están a cargo de Amaranta Leyva; la escenografía e iluminación, de Gabriel Pascal; el mapping, de Emiliano Leyva; el diseño sonoro, de Miguel Hernández, y el vestuario, de Georgina García Ramírez. El elenco está integrado por Yenizel Crespo, Siledi, César Alcázar, Roy Valdés y Amaranta Leyva.

El diseño y realización de títeres corresponde a Marionetas de la Esquina. La producción cuenta con el apoyo federal de México en Escena-Grupos Artísticos (MEGA) y del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts.

Las funciones se realizarán los días 10 y 11 de octubre de 2026 en el Carnival Studio Theater del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, en Miami. El sábado 10 habrá una función a las 11:00 a.m. en inglés y otra a las 3:00 p.m. en español, con traducción en vivo. La programación continuará el domingo 11.

El Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County se encuentra en 1300 Biscayne Blvd., Miami, Florida 33132.

-Photos by Erick Dezib from Puro Drama in Mexico City-

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