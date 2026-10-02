Artículo: PREMIOS ACPT 2026: EL TEATRO CELEBRÓ A SUS CREADORES

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La Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT) celebró la noche del martes 29 de septiembre su ceremonia de premiación, en la que reconoció a intérpretes, directores, creativos, productores y profesionales que forman parte de la escena teatral.

Aquí la lista de ganadores de los Premios ACPT 2026.

1-Actor Revelación

● Felipe Alfaza / Vértebra

2-Actriz Revelación

● Emilia Gou / Matilda, El Musical

3-Música Original

● Víctor Andrade / Pase de Lista

4-Diseño Sonoro

● Yayo Villegas / El Peso de las Hormigas

5-Coreografía / Movimiento Escénico

● Carmelo Segura / Matilda, El Musical

6-Teatro para Jóvenes Audiencias

● El Peso de las Hormigas / Los Endebles , Teatro UNAM

7-Espectáculo de Cabaret

● Monólogos de la Lonja / Gordas Expansivas Burlesqueras

8-Unipersonal

● Vértebra / Proyecto Granguiñol Psicotrónico , La Reserva Oculta A.C.

9-Dramaturgia Mexicana

● Maribel Carrasco / La Niña , la Barca y el Canario

10-Adaptación

● Roberto Cavazos , Sofía Morfin Jean / Dani y el Profundo Mar Azul

11-Actor en Rol de Soporte

● Enrique Arreola / Ángeles en América

12-Actor en Rol de Soporte en Musical

● Luis Anduaga / El Fantasma de la Ópera

13-Actriz en Rol de Soporte

● María Penella / La Niña, la Barca y el Canario

14-Actriz en Rol de Soporte en Musical

● Tannia Dávila / Ride The Cyclone

15-Diseño de Video Multimedia

● An Beltrán / Alba

16-Diseño de Vestuario

● Mauricio Ascencio / La Danza que Sueña la Tortuga

17-Diseño de Vestuario en Musical

● Bernardo Vázquez , Maricel Gallur / Matilda, El Musical

18- Diseño de Iluminación

● Matías Gorlero / Cruise

19- Diseño de Iluminación en Musical

● Gastón Fortí / Matilda, El Musical

20-Diseño de Escenografía

● Mauricio Ascencio , Angel Garcia / La Danza Que Sueña La Tortuga

21-Diseño de Escenografía en Musical

● Jorge Ferrari , Andrea Mercado / Matilda, El Musical

22-Actor en Rol Principal en Musical

Jaime Camil / Matilda, El Musical

23.Actriz en Rol Principal en Musical

● María Kemp / Eurídice según Eurídice

24-Dirección de Escena en Musical

● Nick Evans / Matilda, El Musical

25-Musical del Año

● Matilda, El Musical / Alejandro Gou

26-Actor en Rol Principal

● Pablo Marín / Ángeles en América

27-Actriz en Rol Principal

● Samantha Coronel / Dani y el Profundo Mar Azul

28-Elenco

● Ángeles en América

29-Dirección de Escena

● Cristian Magaloni / Ángeles en América

30-Obra del Año

● Ángeles en América / Kupfer Producciones, IM Producciones , Cristian Magaloni, Pablo Marín

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 29 Days 06 Hrs 33 Min 03 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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