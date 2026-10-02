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Artículo: PREMIOS ACPT 2026: EL TEATRO CELEBRÓ A SUS CREADORES

La Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT) celebró su ceremonia de premiación, en la que reconoció la escena teatral.

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Artículo: PREMIOS ACPT 2026: EL TEATRO CELEBRÓ A SUS CREADORES

La Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT) celebró la noche del martes 29 de septiembre su ceremonia de premiación, en la que reconoció a intérpretes, directores, creativos, productores y profesionales que forman parte de la escena teatral.

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Aquí la lista de ganadores de los Premios ACPT 2026. 

1-Actor Revelación

●        Felipe Alfaza / Vértebra

2-Actriz Revelación    

●          Emilia Gou / Matilda, El Musical

3-Música Original

●        Víctor Andrade / Pase de Lista

4-Diseño Sonoro

●        Yayo Villegas / El Peso de las Hormigas

5-Coreografía / Movimiento Escénico

●        Carmelo Segura / Matilda, El Musical

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6-Teatro para Jóvenes Audiencias

●        El Peso de las Hormigas / Los Endebles , Teatro UNAM

7-Espectáculo de Cabaret

●        Monólogos de la Lonja / Gordas Expansivas Burlesqueras

8-Unipersonal

●        Vértebra / Proyecto Granguiñol Psicotrónico , La Reserva Oculta A.C.

9-Dramaturgia Mexicana

●        Maribel Carrasco / La Niña , la Barca y el Canario

10-Adaptación

●        Roberto Cavazos , Sofía Morfin Jean / Dani y el Profundo Mar Azul

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11-Actor en Rol de Soporte

●            Enrique Arreola / Ángeles en América

12-Actor en Rol de Soporte en Musical

●        Luis Anduaga / El Fantasma de la Ópera

13-Actriz en Rol de Soporte

●           María Penella / La Niña, la Barca y el Canario

14-Actriz en Rol de Soporte en Musical

●        Tannia Dávila / Ride The Cyclone

15-Diseño de Video Multimedia

●        An Beltrán / Alba

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16-Diseño de Vestuario     

●        Mauricio Ascencio / La Danza que Sueña la Tortuga

17-Diseño de Vestuario en Musical

●        Bernardo Vázquez , Maricel Gallur / Matilda, El Musical

18- Diseño de Iluminación

●         Matías Gorlero / Cruise

19- Diseño de Iluminación en Musical

●         Gastón Fortí / Matilda,  El Musical

20-Diseño de Escenografía

●        Mauricio Ascencio , Angel Garcia / La Danza Que Sueña La Tortuga

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21-Diseño de Escenografía en Musical

●        Jorge Ferrari , Andrea Mercado / Matilda, El Musical

22-Actor en Rol Principal en Musical

Jaime Camil / Matilda, El Musical

23.Actriz en Rol Principal en Musical

●        María Kemp / Eurídice según Eurídice

24-Dirección de Escena en Musical

●           Nick Evans / Matilda, El Musical

25-Musical del Año

●        Matilda, El Musical / Alejandro Gou

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26-Actor en Rol Principal

●        Pablo Marín / Ángeles en América

27-Actriz en Rol Principal

●          Samantha Coronel / Dani y el Profundo Mar Azul

28-Elenco

●        Ángeles en América

29-Dirección de Escena

●        Cristian Magaloni / Ángeles en América

30-Obra del Año

●        Ángeles en América / Kupfer Producciones, IM Producciones , Cristian Magaloni,  Pablo Marín

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