Artículo: PREMIOS ACPT 2026: EL TEATRO CELEBRÓ A SUS CREADORES
La Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT) celebró su ceremonia de premiación, en la que reconoció la escena teatral.
La Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT) celebró la noche del martes 29 de septiembre su ceremonia de premiación, en la que reconoció a intérpretes, directores, creativos, productores y profesionales que forman parte de la escena teatral.
Aquí la lista de ganadores de los Premios ACPT 2026.
1-Actor Revelación
● Felipe Alfaza / Vértebra
2-Actriz Revelación
● Emilia Gou / Matilda, El Musical
3-Música Original
● Víctor Andrade / Pase de Lista
4-Diseño Sonoro
● Yayo Villegas / El Peso de las Hormigas
5-Coreografía / Movimiento Escénico
● Carmelo Segura / Matilda, El Musical
6-Teatro para Jóvenes Audiencias
● El Peso de las Hormigas / Los Endebles , Teatro UNAM
7-Espectáculo de Cabaret
● Monólogos de la Lonja / Gordas Expansivas Burlesqueras
8-Unipersonal
● Vértebra / Proyecto Granguiñol Psicotrónico , La Reserva Oculta A.C.
9-Dramaturgia Mexicana
● Maribel Carrasco / La Niña , la Barca y el Canario
10-Adaptación
● Roberto Cavazos , Sofía Morfin Jean / Dani y el Profundo Mar Azul
11-Actor en Rol de Soporte
● Enrique Arreola / Ángeles en América
12-Actor en Rol de Soporte en Musical
● Luis Anduaga / El Fantasma de la Ópera
13-Actriz en Rol de Soporte
● María Penella / La Niña, la Barca y el Canario
14-Actriz en Rol de Soporte en Musical
● Tannia Dávila / Ride The Cyclone
15-Diseño de Video Multimedia
● An Beltrán / Alba
16-Diseño de Vestuario
● Mauricio Ascencio / La Danza que Sueña la Tortuga
17-Diseño de Vestuario en Musical
● Bernardo Vázquez , Maricel Gallur / Matilda, El Musical
18- Diseño de Iluminación
● Matías Gorlero / Cruise
19- Diseño de Iluminación en Musical
● Gastón Fortí / Matilda, El Musical
20-Diseño de Escenografía
● Mauricio Ascencio , Angel Garcia / La Danza Que Sueña La Tortuga
21-Diseño de Escenografía en Musical
● Jorge Ferrari , Andrea Mercado / Matilda, El Musical
22-Actor en Rol Principal en Musical
Jaime Camil / Matilda, El Musical
23.Actriz en Rol Principal en Musical
● María Kemp / Eurídice según Eurídice
24-Dirección de Escena en Musical
● Nick Evans / Matilda, El Musical
25-Musical del Año
● Matilda, El Musical / Alejandro Gou
26-Actor en Rol Principal
● Pablo Marín / Ángeles en América
27-Actriz en Rol Principal
● Samantha Coronel / Dani y el Profundo Mar Azul
28-Elenco
● Ángeles en América
29-Dirección de Escena
● Cristian Magaloni / Ángeles en América
30-Obra del Año
● Ángeles en América / Kupfer Producciones, IM Producciones , Cristian Magaloni, Pablo Marín
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