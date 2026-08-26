NOMINACIONES PREMIOS ACPT at Teatro del Pueblo

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La Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales, da a conocer sus nominaciones del periodo 2025 / 2026 rumbo a su ceremonia de entrega de premios por celebrarse el próximo 29 de septiembre.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris , recinto que nos recibe nuevamente después de una pausa de dos años gracias al Sistema de Teatros de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

La producción ejecutiva y dirección técnica está a cargo de Producción Escénica de Erick Saul y Erika Medina acompañados de Irving Juárez y la dirección escénica estará a cargo de Miguel Moreno Mati a los que se unen un importante grupo de creativos.

Las puestas en escena seleccionadas son el resultado de un largo proceso consensuado por el jurado conformado por periodistas, fotoperiodistas, reseñistas, críticos de teatro y creadores de contenido, todos activos en importantes medios impresos y digitales: Iván Pasillas, Juan Carlos Araujo, Enrique Saavedra, Mariana Mijares, Fernanda Albarrán, Carmen Zavaleta, Belinda Lorenzana, Mauro Marines, Jaime Rosales, Ricardo Castillo, Roberto Sosa López, Isael Almanza, Carlos Duchanoy, Óscar Ramírez Maldonado, Ed Quezada, Gina Granados, Laura Cardenas, Fernanda Olivares, Jorge Rodríguez, además de contar con la asesoría de Adrián Chávez en Adaptación, Paola Izquierdo y Blanca Loaría en Cabaret.

La Coordinación de Relaciones Públicas y Difusión está a cargo de Sandra Narvaez y la Identidad Gráfica, Diseño de Arte y Motion Graphics de los Premios ACPT 2026 está a cargo de Fabiana Suárez Vidal y Agón Producciones.

Este año damos continuidad a nuestra alianza con el TEC de Monterrey Campus Estado de México que celebra su 50 aniversario en operación y que durante varios años ha proporcionado talento creativo, recurso humano e infraestructura para llevar a cabo la ceremonia.

Se evaluaron más de 200 obras durante el periodo de elegibilidad, de las cuales 44 fueron consideradas para nominaciones.

La ceremonia de Los ACPT será transmitida de forma diferida por el canal 8.1 de UNIFE .

La dirección general de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales y de los Premios ACPT está a cargo de Melba Vidal y Gustavo Gerardo Suárez.

Las nominaciones:

Teatro para Jóvenes Audiencias

El Mar Enamorado / Liliana Rosas

El Peso de las Hormigas / Los Endebles , Teatro UNAM

La Maizada/ Por Ejemplo Teatro, Teatro UNAM

Pedro y Julián / Sa´as Tun , H. Ayuntamiento de Mérida

Pez Globo / Me Dijo Le dijo Le dije

Actriz Revelación

Aurora Gonzvel / Ni Una Palabra ( O de Cómo Convertirme en Mar)

Emilia Gou / Matilda, El Musical

Ixchel Ragüe / Ride The Cyclone

Joana Hillman / Amor y Dinero

Lina de la Peña / El Fantasma de la Ópera

Regina Sánchez / Matilda, El Musical

Actor Revelación

Alex Herrera / Otaku

Carlos Rosales/ Matilda, El Musical

Emilio Schoning / Equus

Felipe Alfaza / Vértebra

Lalo Espinoza / Matilda, El Musical

Víctor Andrade / Pase de Lista

Actor en Rol Principal

Daniel Giménez Cacho / La Cumbia del Pantano

Emilio Schoning / Equus

Fernando Bueno / El Adiós

Luis Vegas / Malandrito

Pablo Marín / Ángeles en América

Xavier García / Dani y el Profundo Mar Azul

Actriz en Rol Principal

Ana González Bello / Personas, Lugares y Cosas

Carmen Mastache / La Danza que Sueña la Tortuga

Patricia Loranca / La Niña, la Barca y el Canario

Samantha Coronel / Dani y el Profundo Mar Azul

Sonia Couoh / La Danza que Sueña la Tortuga

Teté Espinoza / Por el Mar ( Aún si Nosotras Nos Ahogamos)

Actor en Rol de Soporte

Alejandro Morales / Personas, Lugares y Cosas

Boris Schoemann / El Peso de las Hormigas

Enrique Arreola / Ángeles en América

Jesús Delgado / Ángeles en América

Miguel Tercero / Nunca he estado en Dublín

Actriz en Rol de Soporte

Carolina Politi / Ángeles en América

Lisa Owen / Personas, Lugares y Cosas

Mahalat Sánchez / El Peso de las Hormigas

María Penella / La Niña, la Barca y el Canario

Michelle Betancourt / El Mar es un Pixel

Dirección de Escena

Alonso Íñiguez / Mr. Gwyn

Angélica Rogel / El Peso de las Hormigas

Cristian Magaloni / Ángeles en América

Nohemí Espinoza / La Danza que Sueña la Tortuga

Paula Zelaya Cervantes / Personas, Lugares y Cosas

Dramaturgia Mexicana

David Gaitán / Azul Bosques

David Gaitán / El Mar es un Pixel

Jorge Volpi / Las Agujas Dementes

Maribel Carrasco / La Niña , la Barca y el Canario

Rodrigo Olguín / Quiero Vivirlo Todo

Valentina Manzini / Alba

Adaptación

Enrique Arce Gómez / Ángeles en América

Miguel Septién / Equus

Paula Zelaya Cervantes / Personas, Lugares y Cosas

Roberto Cavazos , Sofía Morfin Jean / Dani y el Profundo Mar Azul

Sebastián Silveti , Federica Rangel / Los Últimos Días de Judas Iscariote

Diseño de Iluminación

Félix Arroyo / Equus

Ingrid SAC / La Niña , la Barca y el Canario

María Vergara / Ángeles en América

Matías Gorlero / Cruise

Mauricio Ascencio / Mr. Gwyn

Diseño de Vestuario

Adriana Peréz Solís / Ángeles en América

Jerildy Bosch / La Niña , la Barca y el Canario

Karla Daniela / Trigal de Luciérnagas

Mario Marín del Río / El Mar es un Pixel

Mauricio Ascencio / La Danza que Sueña la Tortuga

Diseño de Escenografía

Aurelio Palomino / Alba

Jesús Hernández / Por el Mar ( Aún si Nosotras Nos Ahogamos )

Jorge Ballina / La niña, la Barca y el Canario

Mauricio Ascencio , Angel Garcia / La Danza Que Sueña La Tortuga

Miguel Moreno Mati / La Cumbia del Pantano

Coreografía / Movimiento Escénico

Alberto Castro , Clemente Vega / Fiesta de Compromiso

Aurora Cano , Daniel Jaime Guadalupe / La Cumbia del Pantano

Carmelo Segura / Matilda, El Musical

María Penella / Personas, Lugares y Cosas

Mauricio Rico / Mr. Gwyn

Unipersonal

Antígona González / Incidente Teatro , Enrique Singer , Marina de Tavira

Azul Bosques / Un Pino en la Vía Láctea

Cruise / SG Producciones , Óscar Uriel, Alejandro Speitzer

Malandrito / Teatro Después

Un Cuarto Azul / Abraxas Teatro

Vértebra / Proyecto Granguiñol Psicotrónico , La Reserva Oculta A.C.

Música Original

Andrés Mota / El Mar es un Pixel

Dano Coutiño / Equus

Jacobo Lieberman / Mr. Gwyn

Pablo Chemor / Oso Polar Decapitado

Víctor Andrade / Pase de Lista

Diseño Sonoro

Isay Ramírez / Malandrito

John Patrick Elliot , DJ Miguel Urueta / Cruise

Miguel Jiménez / Ángeles en América

Yayo Villegas / El Peso de las Hormigas

Yurief Nieves , Aurora Cano / La Cumbia del Pantano

Espectáculo de Cabaret

Con el Diablo en el Cuerpo / La Ventana Sin Fin , Laberinto Teatro

Gentrifiland, El Retroceso del Progreso / Arcadia Teatro

La Pasión Según Tito ( contada por María Magdalena ) / Minerva Valenzuela

Monólogos de la Lonja / Gordas Expansivas Burlesqueras

Diseño de Video Multimedia

An Beltrán / Alba

Antonia Fritche , Cecilia de Tavira / Antígona González

Karla Sánchez , Miriam Romero / Por el Mar ( Aún si Nosotras Nos Ahogamos)

Maxi Vecco / Matilda, El Musical

Raúl Munguía / La Cumbia del Pantano

Sheila Piedra / Ángeles en América

Actor Principal en Musical

Aldo Guerra / Eurídice según Euridice

Esván Lemus / Eres Bueno, Charlie Brown

Edward Salles / El Fantasma de la Ópera

Jaime Camil / Matilda, El Musical

Luis Caballero Dussauge / El Fantasma de la Ópera

Actriz Principal en Musical

Alexa Hidalgo / Ride The Cyclone

Ana Sofía Cordero / A Un Paso

Lina de la Peña / El Fantasma de la Ópera

María Kemp / Eurídice según Eurídice

Regina Lozano / Eres Bueno, Charlie Brown

Actor en Rol de Soporte en Musical

Bobby Mendoza / Eres Bueno, Charlie Brown

Diego Enríquez / Pase de Lista

Diego Enríquez / Ride The Cyclone

Lorenzo López / Ride The Cyclone

Luis Anduaga / El Fantasma de la Ópera

Ricardo Margaleff / Matilda, El Musical

Actriz en Rol de Soporte en Musical

Ana Rivero / A un Paso

Begoña Ibarreche / Pase de Lista

Cristina Nakad / El Fantasma de la Ópera

Ixchel Ragüe / Ride The Cyclone

María Elisa Gallegos / Matilda, El Musical

Tannia Dávila / Ride The Cyclone

Dirección de Escena en Musical

Ana Graham / Eurídice según Eurídice

Joel Abad / Ride The Cyclone

Nick Evans / Matilda, El Musical

Diseño de Vestuario en Musical

Ana Graham / Eurídice según Eurídice

Bernardo Vázquez , Maricel Gallur / Matilda, El Musical

Lorenzo López / Ride The Cyclone

Diseño de Iluminación en Musical

Gastón Fortí / Matilda, El Musical

Jaime García / Ride The Cyclone

Miguel Pérez Cuesta / Pase de Lista

Diseño de Escenografía en Musical

Anna Adriá / Eurídice según Eurídice

Hekinoccio Estudio / Ride The Cyclone

Jorge Ferrari , Andrea Mercado / Matilda, El Musical

Elenco

Ángeles en América

El Mar es un Pixel

Los Últimos Días de Judas Iscariote

Matilda , El Musical

Personas Lugares y Cosas

Quiero Vivirlo Todo

Musical del Año

El Fantasma de la Ópera / Morris Gilbert , Claudio Carrera , OCESA y Letsgo Company en asociación con María Elena Galindo y Alfredo J. González

Eurídice según Euridice / Por Piedad Teatro

Matilda, El Musical / Alejandro Gou

Ride The Cyclone / NOS Teatro

Obra del Año

Alba / Mujeres Pájaro Teatro , Teatro UNAM

Ángeles en América / Kupfer Producciones , IM Producciones , Cristian Magaloni, Pablo Marín

Dani y el Profundo Mar Azul / Guacamayas Arden

El Adiós / Los Endebles , Teatro UNAM

El Mar es un Pixel / Teatro UNAM

Equus / Cuarta Pared , Ícaro Teatro

La Cumbia del Pantano / Compañía Nacional de Teatro

La Danza que Sueña la Tortuga / Fayuca Arte de Intercambio, INBAL

La Niña , la Barca y el Canario / Tercera Llamada

Personas Lugares y Cosas / Tercera Llamada

El Premio a la Trayectoria Teatral ACPT 2026 será entregado a uno de los pilares artísticos e intelectuales más importantes de nuestra cultura, el maestro Luis de Tavira.

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