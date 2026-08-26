NOMINACIONES PREMIOS ACPT at Teatro del Pueblo
Para quienes desean conocer las nominaciones a los Premios ACPT 2026
La Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales, da a conocer sus nominaciones del periodo 2025 / 2026 rumbo a su ceremonia de entrega de premios por celebrarse el próximo 29 de septiembre.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris , recinto que nos recibe nuevamente después de una pausa de dos años gracias al Sistema de Teatros de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
La producción ejecutiva y dirección técnica está a cargo de Producción Escénica de Erick Saul y Erika Medina acompañados de Irving Juárez y la dirección escénica estará a cargo de Miguel Moreno Mati a los que se unen un importante grupo de creativos.
Las puestas en escena seleccionadas son el resultado de un largo proceso consensuado por el jurado conformado por periodistas, fotoperiodistas, reseñistas, críticos de teatro y creadores de contenido, todos activos en importantes medios impresos y digitales: Iván Pasillas, Juan Carlos Araujo, Enrique Saavedra, Mariana Mijares, Fernanda Albarrán, Carmen Zavaleta, Belinda Lorenzana, Mauro Marines, Jaime Rosales, Ricardo Castillo, Roberto Sosa López, Isael Almanza, Carlos Duchanoy, Óscar Ramírez Maldonado, Ed Quezada, Gina Granados, Laura Cardenas, Fernanda Olivares, Jorge Rodríguez, además de contar con la asesoría de Adrián Chávez en Adaptación, Paola Izquierdo y Blanca Loaría en Cabaret.
La Coordinación de Relaciones Públicas y Difusión está a cargo de Sandra Narvaez y la Identidad Gráfica, Diseño de Arte y Motion Graphics de los Premios ACPT 2026 está a cargo de Fabiana Suárez Vidal y Agón Producciones.
Este año damos continuidad a nuestra alianza con el TEC de Monterrey Campus Estado de México que celebra su 50 aniversario en operación y que durante varios años ha proporcionado talento creativo, recurso humano e infraestructura para llevar a cabo la ceremonia.
Se evaluaron más de 200 obras durante el periodo de elegibilidad, de las cuales 44 fueron consideradas para nominaciones.
La ceremonia de Los ACPT será transmitida de forma diferida por el canal 8.1 de UNIFE .
La dirección general de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales y de los Premios ACPT está a cargo de Melba Vidal y Gustavo Gerardo Suárez.
Las nominaciones:
Teatro para Jóvenes Audiencias
- El Mar Enamorado / Liliana Rosas
- El Peso de las Hormigas / Los Endebles , Teatro UNAM
- La Maizada/ Por Ejemplo Teatro, Teatro UNAM
- Pedro y Julián / Sa´as Tun , H. Ayuntamiento de Mérida
- Pez Globo / Me Dijo Le dijo Le dije
Actriz Revelación
- Aurora Gonzvel / Ni Una Palabra ( O de Cómo Convertirme en Mar)
- Emilia Gou / Matilda, El Musical
- Ixchel Ragüe / Ride The Cyclone
- Joana Hillman / Amor y Dinero
- Lina de la Peña / El Fantasma de la Ópera
- Regina Sánchez / Matilda, El Musical
Actor Revelación
- Alex Herrera / Otaku
- Carlos Rosales/ Matilda, El Musical
- Emilio Schoning / Equus
- Felipe Alfaza / Vértebra
- Lalo Espinoza / Matilda, El Musical
- Víctor Andrade / Pase de Lista
Actor en Rol Principal
- Daniel Giménez Cacho / La Cumbia del Pantano
- Emilio Schoning / Equus
- Fernando Bueno / El Adiós
- Luis Vegas / Malandrito
- Pablo Marín / Ángeles en América
- Xavier García / Dani y el Profundo Mar Azul
Actriz en Rol Principal
- Ana González Bello / Personas, Lugares y Cosas
- Carmen Mastache / La Danza que Sueña la Tortuga
- Patricia Loranca / La Niña, la Barca y el Canario
- Samantha Coronel / Dani y el Profundo Mar Azul
- Sonia Couoh / La Danza que Sueña la Tortuga
- Teté Espinoza / Por el Mar ( Aún si Nosotras Nos Ahogamos)
Actor en Rol de Soporte
- Alejandro Morales / Personas, Lugares y Cosas
- Boris Schoemann / El Peso de las Hormigas
- Enrique Arreola / Ángeles en América
- Jesús Delgado / Ángeles en América
- Miguel Tercero / Nunca he estado en Dublín
Actriz en Rol de Soporte
- Carolina Politi / Ángeles en América
- Lisa Owen / Personas, Lugares y Cosas
- Mahalat Sánchez / El Peso de las Hormigas
- María Penella / La Niña, la Barca y el Canario
- Michelle Betancourt / El Mar es un Pixel
Dirección de Escena
- Alonso Íñiguez / Mr. Gwyn
- Angélica Rogel / El Peso de las Hormigas
- Cristian Magaloni / Ángeles en América
- Nohemí Espinoza / La Danza que Sueña la Tortuga
- Paula Zelaya Cervantes / Personas, Lugares y Cosas
Dramaturgia Mexicana
- David Gaitán / Azul Bosques
- David Gaitán / El Mar es un Pixel
- Jorge Volpi / Las Agujas Dementes
- Maribel Carrasco / La Niña , la Barca y el Canario
- Rodrigo Olguín / Quiero Vivirlo Todo
- Valentina Manzini / Alba
Adaptación
- Enrique Arce Gómez / Ángeles en América
- Miguel Septién / Equus
- Paula Zelaya Cervantes / Personas, Lugares y Cosas
- Roberto Cavazos , Sofía Morfin Jean / Dani y el Profundo Mar Azul
- Sebastián Silveti , Federica Rangel / Los Últimos Días de Judas Iscariote
Diseño de Iluminación
- Félix Arroyo / Equus
- Ingrid SAC / La Niña , la Barca y el Canario
- María Vergara / Ángeles en América
- Matías Gorlero / Cruise
- Mauricio Ascencio / Mr. Gwyn
Diseño de Vestuario
- Adriana Peréz Solís / Ángeles en América
- Jerildy Bosch / La Niña , la Barca y el Canario
- Karla Daniela / Trigal de Luciérnagas
- Mario Marín del Río / El Mar es un Pixel
- Mauricio Ascencio / La Danza que Sueña la Tortuga
Diseño de Escenografía
- Aurelio Palomino / Alba
- Jesús Hernández / Por el Mar ( Aún si Nosotras Nos Ahogamos )
- Jorge Ballina / La niña, la Barca y el Canario
- Mauricio Ascencio , Angel Garcia / La Danza Que Sueña La Tortuga
- Miguel Moreno Mati / La Cumbia del Pantano
Coreografía / Movimiento Escénico
- Alberto Castro , Clemente Vega / Fiesta de Compromiso
- Aurora Cano , Daniel Jaime Guadalupe / La Cumbia del Pantano
- Carmelo Segura / Matilda, El Musical
- María Penella / Personas, Lugares y Cosas
- Mauricio Rico / Mr. Gwyn
Unipersonal
- Antígona González / Incidente Teatro , Enrique Singer , Marina de Tavira
- Azul Bosques / Un Pino en la Vía Láctea
- Cruise / SG Producciones , Óscar Uriel, Alejandro Speitzer
- Malandrito / Teatro Después
- Un Cuarto Azul / Abraxas Teatro
- Vértebra / Proyecto Granguiñol Psicotrónico , La Reserva Oculta A.C.
Música Original
- Andrés Mota / El Mar es un Pixel
- Dano Coutiño / Equus
- Jacobo Lieberman / Mr. Gwyn
- Pablo Chemor / Oso Polar Decapitado
- Víctor Andrade / Pase de Lista
Diseño Sonoro
- Isay Ramírez / Malandrito
- John Patrick Elliot , DJ Miguel Urueta / Cruise
- Miguel Jiménez / Ángeles en América
- Yayo Villegas / El Peso de las Hormigas
- Yurief Nieves , Aurora Cano / La Cumbia del Pantano
Espectáculo de Cabaret
- Con el Diablo en el Cuerpo / La Ventana Sin Fin , Laberinto Teatro
- Gentrifiland, El Retroceso del Progreso / Arcadia Teatro
- La Pasión Según Tito ( contada por María Magdalena ) / Minerva Valenzuela
- Monólogos de la Lonja / Gordas Expansivas Burlesqueras
Diseño de Video Multimedia
- An Beltrán / Alba
- Antonia Fritche , Cecilia de Tavira / Antígona González
- Karla Sánchez , Miriam Romero / Por el Mar ( Aún si Nosotras Nos Ahogamos)
- Maxi Vecco / Matilda, El Musical
- Raúl Munguía / La Cumbia del Pantano
- Sheila Piedra / Ángeles en América
Actor Principal en Musical
- Aldo Guerra / Eurídice según Euridice
- Esván Lemus / Eres Bueno, Charlie Brown
- Edward Salles / El Fantasma de la Ópera
- Jaime Camil / Matilda, El Musical
- Luis Caballero Dussauge / El Fantasma de la Ópera
Actriz Principal en Musical
- Alexa Hidalgo / Ride The Cyclone
- Ana Sofía Cordero / A Un Paso
- Lina de la Peña / El Fantasma de la Ópera
- María Kemp / Eurídice según Eurídice
- Regina Lozano / Eres Bueno, Charlie Brown
Actor en Rol de Soporte en Musical
- Bobby Mendoza / Eres Bueno, Charlie Brown
- Diego Enríquez / Pase de Lista
- Diego Enríquez / Ride The Cyclone
- Lorenzo López / Ride The Cyclone
- Luis Anduaga / El Fantasma de la Ópera
- Ricardo Margaleff / Matilda, El Musical
Actriz en Rol de Soporte en Musical
- Ana Rivero / A un Paso
- Begoña Ibarreche / Pase de Lista
- Cristina Nakad / El Fantasma de la Ópera
- Ixchel Ragüe / Ride The Cyclone
- María Elisa Gallegos / Matilda, El Musical
- Tannia Dávila / Ride The Cyclone
Dirección de Escena en Musical
- Ana Graham / Eurídice según Eurídice
- Joel Abad / Ride The Cyclone
- Nick Evans / Matilda, El Musical
Diseño de Vestuario en Musical
- Ana Graham / Eurídice según Eurídice
- Bernardo Vázquez , Maricel Gallur / Matilda, El Musical
- Lorenzo López / Ride The Cyclone
Diseño de Iluminación en Musical
- Gastón Fortí / Matilda, El Musical
- Jaime García / Ride The Cyclone
- Miguel Pérez Cuesta / Pase de Lista
Diseño de Escenografía en Musical
- Anna Adriá / Eurídice según Eurídice
- Hekinoccio Estudio / Ride The Cyclone
- Jorge Ferrari , Andrea Mercado / Matilda, El Musical
Elenco
- Ángeles en América
- El Mar es un Pixel
- Los Últimos Días de Judas Iscariote
- Matilda , El Musical
- Personas Lugares y Cosas
- Quiero Vivirlo Todo
Musical del Año
- El Fantasma de la Ópera / Morris Gilbert , Claudio Carrera , OCESA y Letsgo Company en asociación con María Elena Galindo y Alfredo J. González
- Eurídice según Euridice / Por Piedad Teatro
- Matilda, El Musical / Alejandro Gou
- Ride The Cyclone / NOS Teatro
Obra del Año
- Alba / Mujeres Pájaro Teatro , Teatro UNAM
- Ángeles en América / Kupfer Producciones , IM Producciones , Cristian Magaloni, Pablo Marín
- Dani y el Profundo Mar Azul / Guacamayas Arden
- El Adiós / Los Endebles , Teatro UNAM
- El Mar es un Pixel / Teatro UNAM
- Equus / Cuarta Pared , Ícaro Teatro
- La Cumbia del Pantano / Compañía Nacional de Teatro
- La Danza que Sueña la Tortuga / Fayuca Arte de Intercambio, INBAL
- La Niña , la Barca y el Canario / Tercera Llamada
- Personas Lugares y Cosas / Tercera Llamada
El Premio a la Trayectoria Teatral ACPT 2026 será entregado a uno de los pilares artísticos e intelectuales más importantes de nuestra cultura, el maestro Luis de Tavira.
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