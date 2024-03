Amplio Programa Musical Se Presentará A Través De Las Agrupaciones Artísticas Del Inbal

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), con una amplia programación, presenta las actividades artísticas que las agrupaciones musicales realizarán durante los siguientes meses de 2024, en el marco del 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes.

En conferencia de prensa, el subdirector general de Bellas Artes, Héctor Romero Lecanda, en representación de la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez López; acompañado de los directores artísticos del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), José Luis Castillo; de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), Ludwig Carrasco; de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA), Luis Manuel Sánchez Rivas; del grupo Solistas Ensamble, Christian Gohmer; y del titular del Coro de Madrigalistas, Carlos Aransay, explicaron las actividades que podrá disfrutar el público, las cuales se presentarán en los siguientes meses de 2024, y en las que se contará con la asistencia de artistas de primer nivel y de trayectoria internacional.

Dijo que todas las agrupaciones artísticas del Inbal tienen dentro de sus programas los ejes principales de inclusión, diversidad e igualdad, con el fin de que todos los públicos disfruten los conciertos y puedan hacer valer su derecho a la cultura.

En su oportunidad, el director Ludwig Carrasco explicó que como única obra, la OSN presentará la Missa Solemnis, Op. 123 en Re mayor, del compositor alemán Ludwig van Beethoven, la cual fue estrenada hace 200 años, en 1824, en el Conservatorio de San Petersburgo.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer se presentará el programa Compositoras: rompiendo el silencio, con el estreno mundial de la obertura Comedia sin título, de Leticia Armijo; y se tocarán también la Suite del ballet Callirhoë, de la francesa Cécile Chaminade, y el estreno en México de la Sinfonía núm. 1 en Do Menor, de Emilie Mayer, el domingo 10 de marzo en el Palacio de Bellas Artes, dirigido por el maestro Ludwig Carrasco, a las 12:15 horas.

En colaboración con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes se hará el rescate de diversas obras de compositores mexicanos, Cenobio Paniagua Vázquez y Mariano Elizaga Prado, con el apoyo del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Música (Cenidim) Carlos Chávez y el Fonca. En el programa titulado Huellas musicales del México independiente, con la dirección de Carlos Aransay, director huésped, se interpretarán Liberame Domine – Miserere y ¡Viva Hidalgo! Himno La Independencia (Marcha nacional a toda orquesta compuesta y dedicada a la nación mexicana), los días 15 y 17 de marzo, también en Bellas Artes.

Dentro del programa Del piano a la orquesta se hará el estreno de la nueva edición que ha preparado el Cenidim de la Sinfonía núm. 1 en Do menor, de Ricardo Castro, “un compositor muy importante de nuestra historia, no tan conocido, acompañado de otros autores donde se explora la vena de los pianistas”. Ellos son: Robert Schumann, con la Obertura Genoveva, Op. 81; y Franz Liszt, con el Concierto para piano núm. 2, S. 125 en La mayor; que se presentará los días 7 y 9 de junio.

En el marco de los 90 años del Palacio de Bellas Artes se ofrecerá un concierto especial los días 27 y 29 de septiembre con el estreno mundial de la Obertura Festiva, de Carlos Vidaurri y una de las obras más complicadas y hermosas del repertorio sinfónico, Vida de héroe, de Richard Strauss.

Finalmente, con motivo de los 100 años celebrando a Puccini se llevará a cabo un concierto interdisciplinario en torno a la figura de Giacomo Puccini (1858- 1924), “donde estaremos explorando su vida, su obra, su crítica, todo aquello que le da un contexto especial para valorar a esta gran figura, con selección de arias de ópera, música orquestal, correspondencia y textos literarios, con la colaboración de la Compañía Nacional de Teatro y el Estudio de la Ópera de Bellas Artes”. El director artístico será Ludwig Carrasco, el viernes 29 de noviembre, 20:00 horas, y el domingo 1 de diciembre, 12:15 horas.

La OSN terminará sus representaciones con un concierto por el 150 aniversario de relaciones diplomáticas entre México e Italia; interpretará, de Francisco Cortés Álvarez el estreno en México de Son Perpetuum; de Jacques Ibert, Concierto para flauta; de Ricardo Castillo, el estreno de Las estelas de Tikal, y de Ottorino Respighi, Pinos de Roma; los días 6 y 8 de diciembre.

A su vez, el director del Cepromusic, José Luis Castillo, comentó que esta área tiene programados 30 conciertos, 60 obras, 22 estrenos en México, seis estrenos mundiales, la participación de 17 mujeres compositoras y 18 compositores mexicanos.

Entre las presentaciones más relevantes se tiene programada la obra de Luigi Nono, 1 N 0 N 0, con motivo de su 100 aniversario, en los meses de marzo y agosto, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, considerado el padre de la música contemporánea. Así también se celebrará el 30 aniversario luctuoso de Manuel Enríquez, el 13 de abril, en el Auditorio Blas Galindo del Cenart, y se recordará al compositor Víctor Rasgado con la presentación de El conejo y el coyote, el 27 de abril, para las infancias, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

En su oportunidad, el director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA), Luis Manuel Sánchez Rivas, sostuvo que tienen preparadas dos temporadas con 31 programas y más de 50 conciertos en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música (CNM), donde estarán como directores invitados: José Areán, Diego Naser, María Antonia González e Iván López Reynoso, entre otros.

Asimismo, están invitados solistas de renombre, como Mauricio Náder, Rodrigo Garibay, el Cuarteto de Bellas Artes, Cassandra Zoé, Juan Carlos Laguna y Emmanuel Padilla. Destacó que por primera vez se tendrá a un tubista como solista, Héctor Alexandro López, con un estreno en México.

Mencionó que se dará espacio a nuevas creaciones en el marco de algunos aniversarios de nacimiento y luctuosos, como es el caso de los 30 años del fallecimiento de Manuel Enríquez, de quien se presentará un concierto monográfico de su obra para orquesta de cuerdas, con Jesús Medina como director huésped.

Además, la OCBA en el eje de fortalecimiento de los lazos intrainstitucionales trabajará con las coordinaciones nacionales de Teatro, de Música y Ópera, así como con el Estudio de la Ópera de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música; y colaboraciones interinstitucionales con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Destacó que la OCBA convocará a un concurso este mes de marzo para elegir solistas dentro del alumnado del Conservatorio, y el solista elegido participará en la segunda temporada de la Orquesta.

Finalmente, Christian Gohmer, director de Solistas Ensamble, comentó que en el marco del 40 aniversario desarrollarán su actividad artística abarcando los principales géneros de la música vocal, enfocándose en el repertorio de oratorio, ópera de cámara, opereta, zarzuela, música coral y coral sinfónica, revista musical y canción de arte, así como en el rescate de música antigua. Por 40 años el grupo se ha destacado por sus producciones escénicas.

Entre sus principales presentaciones, está la Novena Sinfonía Coral, de Beethoven, que cumple 200 años, en una colaboración con la Orquesta Filarmónica de la UNAM; con la OCBA ofrecerá un concierto dedicado al esplendor de Haydn, y con la Compañía Nacional de Danza presentará el ballet Las bodas, de Stravinski, los días 11, 12, 13 y 14 de julio en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

En el marco de su Gala Anual ofrecerá el estreno de la versión orquestada de la ópera El rey poeta, de Gustavo E. Campa, con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, en octubre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

El director del Coro de Madrigalistas, Carlos Aransay, dijo que presentarán 40 conciertos en tres temporadas, de los cuales 10 estarán dedicados a la recuperación del acervo musical mexicano.

En colaboración con los estados se llevará a cabo el Festival Pasión Puebla, donde se podrá disfrutar el reestreno de los Maitines a la Purísima Concepción, obra de Manuel Arenzana, con la colaboración de Antiqva Metropoli.

La Gala Anual estará dedicada a la música mexicana con la participación de la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli y el Conservatorio de Música de Celaya, a través de la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, con la Misa Mexicana, de Jesús Echeverría, un aporte a la visibilidad del extenso catálogo de este compositor, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Y, por último, el espectáculo denominado Voces y cuerpos por la paz, con danza contemporánea, en colaboración con Ceprodac, con música de diversos autores.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.