Alfredo Isaac Aguilar Evocará En El Piano El Legado Musical De Frédéric Chopin

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El pianista Alfredo Isaac Aguilar presentará el concierto A 175 años de la muerte de Frédéric Chopin, en el que evocará algunos de los temas emblemáticos del reconocido compositor polaco, el domingo 30 de junio a las 11:30 h en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal).

Como parte del ciclo Música INBAL en el Munal, que organiza la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el programa abarca las obras Impromptu en Fa sostenido mayor, Op. 36; Mazurcas, Op. 33; Valses, Op. 34; y Sonata en Si bemol menor, Op. 35.

El músico polaco más prominente será recordado este fin de semana, quien es un referente para cualquier estudioso de la música, admirado por su gran destreza en el piano, que a la edad de seis años era capaz de tocar de oído diversas composiciones e incluso fragmentos de su propia inspiración.

Parte de su legado principal alberga: 19 valses, 3 sonatas, 4 baladas, 57 mazurcas, 25 preludios, 17 polinesas, 19 nocturnos, 27 estudios, 4 scherzos, 2 conciertos para piano, según algunos estudiosos e investigadores. Lo ineludible es que fue un virtuoso que dejó un legado invaluable a la música.

Si bien, la mazurka era una danza ya popular hacia finales del siglo XVIII en Alemania, fue Chopin quien en la segunda década del siglo XIX comenzó a introducirla al repertorio de la música de concierto. Sobre la Sonata en Si bemol menor, escribió: “Esta sonata incluirá un allegro, un scherzo en Mi bemol menor, la marcha y un breve final: tres páginas, quizás, de mi escritura”.

El pianista Alfredo Isaac Aguilar estudió en el Conservatorio Nacional de Música (CNM) del Inbal, la Escuela Normal de París Alfred Cortot y la Academia Internacional de Verano en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, con Luz María Puente, Jorge Federico Osorio, Germaine Mounier, Aquiles Delle-Vigne y Naoya Seino.

Recibió el tercer gran premio del V Concurso Internacional de Piano Albert Roussel en Sofía, Bulgaria, y el primer lugar en el concurso Solistas de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.

Ha dado conciertos en México, Francia, Bulgaria, Austria, Italia, Estados Unidos y España; además de solista de las orquestas Sinfónica Nacional, Filarmónica de la Ciudad de México, de Cámara de Bellas Artes y de la Academia de Sofía, Bulgaria.

Es profesor del Conservatorio Nacional de Música y pertenece al grupo Concertistas de Bellas Artes. Ha sido solista de la Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, la Orquesta Sinfónica de Coyoacán y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, entre otras.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.